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25 августа 2026, 11:37 Читати українською

Банки усилят конкуренцию «за гривну»: что будет со ставками по депозитам

С началом осени банковский сектор войдет в период повышенной экономической чувствительности, однако предпосылок для резких или неконтролируемых изменений пока нет. Главными факторами для банков станут: инфляционная динамика, новые монетарные ориентиры Нацбанка, военные риски для энергетики и логистики, состояние внешней торговли, сезонное оживление спроса на кредиты и конкуренция банков за счет вкладчиков. Об этом рассказал глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

С началом осени банковский сектор войдет в период повышенной экономической чувствительности, однако предпосылок для резких или неконтролируемых изменений пока нет.

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Что влияет на экономику и банки в сентябре

По мнению банкира, одним из главных факторов станет возможное ускорение инфляции. Удорожание горючего, дополнительные расходы бизнеса на энергетическую автономность, более сложная логистика и последствия атак на инфраструктуру постепенно закладываются в себестоимость товаров и услуг.

Вполне возможно, что уже в сентябре годовая инфляция может приблизиться к 10%. Именно поэтому, как считает Сергей Мамедов, решение НБУ в конце июля повысить учетную ставку до 15,5% фактически стало действием «на опережение»: регулятор пытается не допустить разжигания инфляционных и курсовых «недугов» и одновременно сохранить привлекательность гривневых инструментов.

Вторым важным фактором будут оставаться военные риски для энергетики, логистики и топливной инфраструктуры.

Еще одним вызовом может стать тенденция к ухудшению внешнеторгового баланса. За январь-июль импорт товаров составил $58,1 млрд, в то время как экспорт всего $24,1 млрд. То есть на каждый доллар товарного экспорта приходилось около $2,4 импорта. Проблемы с морской логистикой могут дополнительно ущемлять экспортные поступления.

В то же время, этот риск в значительной степени уравновешивается международной финансовой поддержкой и значительным объемом международных резервов, что дает Нацбанку возможность удерживать валютный рынок в контролируемых пределах управляемого.

Депозиты и кредиты: осенью банки усилят конкуренцию за клиента

Осенью одним из заметных трендов банковского сектора может стать усиление конкуренции сразу по двум направлениям: за средства вкладчиков и за качественного заемщика.

По мнению Сергея Мамедова, в сентябре конкуренция за вкладчиков может еще больше обостриться. После повышения учетной ставки до 15,5%, банки получили дополнительный стимул пересматривать доходность срочных вкладов.

Поэтому средние ставки по гривневым депозитам могут находиться преимущественно в пределах 13,5−15% годовых, а наиболее привлекательные предложения с бонусными условиями будут достигать 17,5−18%. По сравнению с летними показателями отдельные банки могут увеличить доходность примерно на 0,3−0,5 и. п.

В то же время, более дорогой ресурс будет влиять и на кредитный рынок. При базовом сценарии ставки по стандартным банковским кредитам могут вырасти примерно на 0,5−1 в. п. Однако это не будет означать сворачивание кредитования. Напротив, банки будут продолжать конкурировать за платежеспособных клиентов, предлагая свои гибкие программы, партнерские продукты и специальные условия для отдельных категорий заемщиков.

Ситуация на валютном рынке в сентябре

По мнению эксперта, ситуация на валютном рынке будет зависеть прежде всего от способности Нацбанка и дальше удерживать баланс между спросом и предложением валюты.

Режим управляемой гибкости будет оставаться главным предохранителем от резких курсовых изменений, а ситуативные перекосы НБУ будет компенсировать валютными интервенциями.

Банкир считает, что спрос на валюту будут поддерживать импортеры энергоресурсов, горючего и оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. В то же время предложение валюты могут давить меньшие экспортные поступления и сложности с морской логистикой.

Он считает, что в сентябре курс доллара может находиться в пределах 45−45,8 грн/$, а евро — 51,5−53 грн/€.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
25 августа 2026, 12:33
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Если бы НБУ перестал продавать банкам шаровые ОВДП, то банки дрались бы за клиентов!
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