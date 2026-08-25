Украинцев успокоили: оснований для дефицита продуктов или критического роста цен нет

Украинцам не стоит запасаться хлебом или другими базовыми продуктами, ведь проблем с дефицитом продовольствия в Украине пока нет. Об этом во время шестого саммита первых леди и джентльменов заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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По его словам, в этом году у Украины хорошая урожайность, а общее производство аграрной продукции может вырасти на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Сколько уж собрали

Высоцкий сообщил, что украинские аграрии уже собрали около 25 млн тонн пшеницы, 6 млн тонн ячменя и более 3,5 млн тонн рапса.

Всего за год ожидается более 80 млн тонн зерна.

Эти объемы, по словам министра, дают основания говорить о стабильной продовольственной ситуации и отсутствии рисков физического дефицита базовых продуктов.

Будет ли дорожать хлеб

Министр отметил, что именно из-за стоимости сырья оснований для удорожания продуктов нет. Напротив, на рынке наблюдается определенное понижение стоимости сырья.

В то же время, конечная цена продуктов зависит не только от зерна или другого аграрного сырья.

На нее влияют:

стоимость топлива;

цены на электроэнергию;

логистика;

последствия русских ударов по цепям снабжения.

«Именно из-за стоимости сырья оснований для удорожания нет — наоборот, видим определенное снижение. Но на цену влияют топливо, электроэнергия, логистика и российские удары по цепям снабжения», — отметил Высоцкий.

Почему цены все же могут колебаться

Несмотря на достаточный урожай, продовольственный рынок остается чувствительным к военным рискам. Российские атаки по логистическим центрам, складам, производственным мощностям и энергетической инфраструктуре могут создавать дополнительные затраты для бизнеса.

Именно эти факторы, а не дефицит сырья могут влиять на конечную цену хлеба и других продуктов в магазинах.

В то же время в Минагрополитики подчеркивают: оснований для критического удорожания нет. Имеющихся объемов производства достаточно для обеспечения внутреннего рынка.

Что это значит для потребителей

Для украинцев главный вывод состоит в том, что запасаться хлебом или другими базовыми продуктами нет нужды.

Украина обладает достаточным урожаем, а агросектор продолжает обеспечивать внутренний спрос даже в условиях войны.

Риски для цен остаются, но они связаны преимущественно с энергетикой, логистикой и ситуацией безопасности, а не с нехваткой продукции.