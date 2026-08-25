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25 августа 2026, 10:46 Читати українською

Украинцев успокоили: оснований для дефицита продуктов или критического роста цен нет

Украинцам не стоит запасаться хлебом или другими базовыми продуктами, ведь проблем с дефицитом продовольствия в Украине пока нет. Об этом во время шестого саммита первых леди и джентльменов заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Украинцам не стоит запасаться хлебом или другими базовыми продуктами, ведь проблем с дефицитом продовольствия в Украине пока нет.

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По его словам, в этом году у Украины хорошая урожайность, а общее производство аграрной продукции может вырасти на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Сколько уж собрали

Высоцкий сообщил, что украинские аграрии уже собрали около 25 млн тонн пшеницы, 6 млн тонн ячменя и более 3,5 млн тонн рапса.

Всего за год ожидается более 80 млн тонн зерна.

Эти объемы, по словам министра, дают основания говорить о стабильной продовольственной ситуации и отсутствии рисков физического дефицита базовых продуктов.

Будет ли дорожать хлеб

Министр отметил, что именно из-за стоимости сырья оснований для удорожания продуктов нет. Напротив, на рынке наблюдается определенное понижение стоимости сырья.

В то же время, конечная цена продуктов зависит не только от зерна или другого аграрного сырья.

На нее влияют:

  • стоимость топлива;
  • цены на электроэнергию;
  • логистика;
  • последствия русских ударов по цепям снабжения.

«Именно из-за стоимости сырья оснований для удорожания нет — наоборот, видим определенное снижение. Но на цену влияют топливо, электроэнергия, логистика и российские удары по цепям снабжения», — отметил Высоцкий.

Почему цены все же могут колебаться

Несмотря на достаточный урожай, продовольственный рынок остается чувствительным к военным рискам. Российские атаки по логистическим центрам, складам, производственным мощностям и энергетической инфраструктуре могут создавать дополнительные затраты для бизнеса.

Именно эти факторы, а не дефицит сырья могут влиять на конечную цену хлеба и других продуктов в магазинах.

В то же время в Минагрополитики подчеркивают: оснований для критического удорожания нет. Имеющихся объемов производства достаточно для обеспечения внутреннего рынка.

Что это значит для потребителей

Для украинцев главный вывод состоит в том, что запасаться хлебом или другими базовыми продуктами нет нужды.

Украина обладает достаточным урожаем, а агросектор продолжает обеспечивать внутренний спрос даже в условиях войны.

Риски для цен остаются, но они связаны преимущественно с энергетикой, логистикой и ситуацией безопасности, а не с нехваткой продукции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
25 августа 2026, 12:26
#
Послушай, что говорит представитель правительства и сделай наоборот. В 2022 году они тоже рассказывали, не о чем переживать, готовьтесь к шашлыкам в мае…
+
+13
Andrii Angel
Andrii Angel
25 августа 2026, 12:42
#
Хех! После таких успокоений я точно прикуплю мешок зерна *на зиму*.
+
0
nsns3212
nsns3212
25 августа 2026, 14:59
#
Да этим фунтам ставленикам потужными менеджерами 0 доверия, тип из черкаго явно заехал по квоте и шарит ровно 0 в теме
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