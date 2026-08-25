Украинцам не стоит запасаться хлебом или другими базовыми продуктами, ведь проблем с дефицитом продовольствия в Украине пока нет. Об этом во время шестого саммита первых леди и джентльменов заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Украинцев успокоили: оснований для дефицита продуктов или критического роста цен нет
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По его словам, в этом году у Украины хорошая урожайность, а общее производство аграрной продукции может вырасти на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.
Сколько уж собрали
Высоцкий сообщил, что украинские аграрии уже собрали около 25 млн тонн пшеницы, 6 млн тонн ячменя и более 3,5 млн тонн рапса.
Всего за год ожидается более 80 млн тонн зерна.
Эти объемы, по словам министра, дают основания говорить о стабильной продовольственной ситуации и отсутствии рисков физического дефицита базовых продуктов.
Будет ли дорожать хлеб
Министр отметил, что именно из-за стоимости сырья оснований для удорожания продуктов нет. Напротив, на рынке наблюдается определенное понижение стоимости сырья.
В то же время, конечная цена продуктов зависит не только от зерна или другого аграрного сырья.
На нее влияют:
- стоимость топлива;
- цены на электроэнергию;
- логистика;
- последствия русских ударов по цепям снабжения.
«Именно из-за стоимости сырья оснований для удорожания нет — наоборот, видим определенное снижение. Но на цену влияют топливо, электроэнергия, логистика и российские удары по цепям снабжения», — отметил Высоцкий.
Почему цены все же могут колебаться
Несмотря на достаточный урожай, продовольственный рынок остается чувствительным к военным рискам. Российские атаки по логистическим центрам, складам, производственным мощностям и энергетической инфраструктуре могут создавать дополнительные затраты для бизнеса.
Именно эти факторы, а не дефицит сырья могут влиять на конечную цену хлеба и других продуктов в магазинах.
В то же время в Минагрополитики подчеркивают: оснований для критического удорожания нет. Имеющихся объемов производства достаточно для обеспечения внутреннего рынка.
Что это значит для потребителей
Для украинцев главный вывод состоит в том, что запасаться хлебом или другими базовыми продуктами нет нужды.
Украина обладает достаточным урожаем, а агросектор продолжает обеспечивать внутренний спрос даже в условиях войны.
Риски для цен остаются, но они связаны преимущественно с энергетикой, логистикой и ситуацией безопасности, а не с нехваткой продукции.
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