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25 августа 2026, 8:26 Читати українською

Украинцы в Португалии могут претендовать на выплату более 5 тысяч евро

Иностранные работники, предприниматели и цифровые кочевники, легально проживающие в Португалии, могут получить государственную финансовую поддержку в размере более 5 тыс. евро при переезде во внутренние районы страны в рамках программы Emprego Interior MAIS, как следует из данных Института занятости и профессиональной подготовки Португалии (IEFPs).

Иностранные работники, предприниматели и цифровые кочевники, легально проживающие в Португалии, могут получить государственную финансовую поддержку в размере более 5 тыс.

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Как работает программа

Программа действует для работников, которые переезжают в определенные внутренние муниципалитеты Португалии для работы по найму, переносят туда уже существующую профессиональную деятельность, создают собственный бизнес или продолжают работать дистанционно.

Размер базовой выплаты в 2026 году составляет 3759,91 евро для работников с бессрочным трудовым договором, а также для тех, кто создает собственное рабочее место или компанию. При срочном трудовом договоре продолжительностью не менее 12 месяцев размер базовой помощи составляет 2 685,65 евро.

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Дополнительно государство выплачивает 20% базовой суммы за каждого члена семьи, переезжающего вместе с получателем, а также до 805,70 евро на перевозку имущества.

Например, работник с бессрочным договором, переезжающий вместе с одним членом семьи, может получить 5 317,59 евро: 3 759,91 евро основной помощи, 751,98 евро семейной надбавки и 805,70 евро на перевозку вещей. Поэтому фактическая сумма пособия может превышать 5 тыс. евро, а для большей семьи — быть еще выше.

Претендовать на помощь могут граждане ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также граждане третьих стран, легально проживающих в Португалии.

IEFP отмечает, что программа распространяется, в частности, на иностранцев со статусом временной защиты. Таким образом, при выполнении остальных требований воспользоваться программой могут и украинцы, которые находятся в Португалии и имеют соответствующий легальный статус.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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