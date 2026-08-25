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25 августа 2026, 8:00 Читати українською

Alibaba провела крупнейшее SPO в истории Гонконга

Alibaba привлекла 80 млрд гонконгских долларов ($10,2 млрд) в рамках крупнейшего в истории Гонконга дополнительного размещения акций, сообщает Bloomberg.

Alibaba привлекла 80 млрд гонконгских долларов ($10,2 млрд) в рамках крупнейшего в истории Гонконга дополнительного размещения акций, сообщает Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новостиКомпания продала 710 млн бумаг по 112,7 гонконгских долларов за акцию.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Компания продала 710 млн бумаг по 112,7 гонконгских долларов за акцию. Спрос институциональных инвесторов почти втрое превысил объем предложения.

Куда направят капитал

Привлеченный капитал Alibaba намерена направить на развитие ИИ и инфраструктуры, включая чипы, дата-центры и разработку больших языковых моделей.

Компания уже продала ряд активов и обязалась потратить более 380 млрд юаней ($56,5 млрд) на ИИ в течение трех лет. Ее флагманская линейка ИИ-моделей Qwen стала одной из самых популярных в мире. Председатель Alibaba Джозеф Цай и гендиректор Эдди Ву приобрели акции компании после размещения примерно на 80 млн и 40 млн гонконгских долларов соответственно. Акции Alibaba будет нельзя продать 90 дней после размещения.

Как отреагировали акции

Как отмечает Bloomberg, в понедельник, 24 августа, акции Alibaba подешевели на 8,5%, показав максимальное падение с начала 2025 года.

Инвесторы сомневаются, сможет ли компания обеспечить достаточную отдачу от вложений, привлеченных по итогам размещения.

На фоне слабого потребительского спроса в Китае и высокой конкуренции компания пока не продемонстрировала устойчивую долгосрочную модель монетизации ИИ. Инвестор Майкл Бьюрри раскритиковал новое размещение, заявив, что оно приведет к дальнейшему снижению рентабельности капитала.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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