Alibaba провела крупнейшее SPO в истории Гонконга

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Компания продала 710 млн бумаг по 112,7 гонконгских долларов за акцию. Спрос институциональных инвесторов почти втрое превысил объем предложения.

Куда направят капитал

Привлеченный капитал Alibaba намерена направить на развитие ИИ и инфраструктуры, включая чипы, дата-центры и разработку больших языковых моделей.

Компания уже продала ряд активов и обязалась потратить более 380 млрд юаней ($56,5 млрд) на ИИ в течение трех лет. Ее флагманская линейка ИИ-моделей Qwen стала одной из самых популярных в мире. Председатель Alibaba Джозеф Цай и гендиректор Эдди Ву приобрели акции компании после размещения примерно на 80 млн и 40 млн гонконгских долларов соответственно. Акции Alibaba будет нельзя продать 90 дней после размещения.

Как отреагировали акции

Как отмечает Bloomberg, в понедельник, 24 августа, акции Alibaba подешевели на 8,5%, показав максимальное падение с начала 2025 года.

Инвесторы сомневаются, сможет ли компания обеспечить достаточную отдачу от вложений, привлеченных по итогам размещения.

На фоне слабого потребительского спроса в Китае и высокой конкуренции компания пока не продемонстрировала устойчивую долгосрочную модель монетизации ИИ. Инвестор Майкл Бьюрри раскритиковал новое размещение, заявив, что оно приведет к дальнейшему снижению рентабельности капитала.