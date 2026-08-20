Теневая экономика в Украине: где государство теряет больше денег

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По обновленным расчетам на основе данных ГНС, Госстата, Пенсионного фонда и ГТС за 2025 год, общий масштаб десяти крупнейших схем теневой экономики оценивается в 500−600 млрд грн в год.

К основным способам уклонения от налогообложения в Украине относятся:

зарплаты «в конвертах»;

нарушение таможенных правил, контрабанда и коррупция на границе;

контрафакт и торговля подакцизными товарами;

минимизация НДС;

сокрытие объемов продаж;

вывод прибыли к оффшорам;

злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами;

неофициальное предпринимательство;

схемы по налогообложению недвижимости.

Какие схемы стоят бюджету дороже всего

Наибольшие потери приходятся на неофициальные выплаты работникам. В 2025 году из-за зарплат «в конвертах» государство могло недополучить 237−262 млрд грн. Годом ранее оценка составила 200−265 млрд грн.

На втором месте — нарушение таможенных правил, контрабанда и коррупция на границе. Потери от этих схем оцениваются в 110−125 млрд грн в год против 105−120 млрд грн годом ранее.

Еще 37−41 млрд грн бюджет теряет из-за контрафакта и нелегальной продажи подакцизных товаров. Предварительная оценка составила 39−43 млрд. грн.

В то же время часть схем, ранее имевших значительно большие масштабы, сократилась. В частности, речь идет о «скрутках», оффшорных операциях и «конвертцентрах». «Серый импорт», зарплаты «в конвертах» и контрафакт за последний год в гривневом измерении почти не увеличились, а в отношении ВВП их доля даже снизилась.

Авторы исследования связывают это с институциональными реформами, в частности, перезагрузкой Бюро экономической безопасности и таможенной службы, а также работой антикоррупционной инфраструктуры.

В то же время масштаб теневых схем остается значительным. Среди необходимых шагов авторы называют дальнейшее реформирование БЭБ и таможни, завершение судебной реформы, изменения в финансовом мониторинге и уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда.

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