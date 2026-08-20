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20 августа 2026, 18:40 Читати українською

Теневая экономика в Украине: где государство теряет больше денег

Исследование, проведенное специалистами CASE Украина, Института социально-экономической трансформации и Экономической экспертной платформы при содействии CIPE, показало, что наибольшие потери бюджета Украины связаны с зарплатами в конвертах, нарушениями на таможне и нелегальной торговлей.

Исследование, проведенное специалистами CASE Украина, Института социально-экономической трансформации и Экономической экспертной платформы при содействии CIPE, показало, что наибольшие потери бюджета Украины связаны с зарплатами в конвертах, нарушениями на таможне и нелегальной торговлей.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо обновленным расчетам на основе данных ГНС, Госстата, Пенсионного фонда и ГТС за 2025 год, общий масштаб десяти крупнейших схем теневой экономики оценивается в 500−600 млрд грн в год.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По обновленным расчетам на основе данных ГНС, Госстата, Пенсионного фонда и ГТС за 2025 год, общий масштаб десяти крупнейших схем теневой экономики оценивается в 500−600 млрд грн в год.

К основным способам уклонения от налогообложения в Украине относятся:

  • зарплаты «в конвертах»;
  • нарушение таможенных правил, контрабанда и коррупция на границе;
  • контрафакт и торговля подакцизными товарами;
  • минимизация НДС;
  • сокрытие объемов продаж;
  • вывод прибыли к оффшорам;
  • злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами;
  • неофициальное предпринимательство;
  • схемы по налогообложению недвижимости.

Какие схемы стоят бюджету дороже всего

Наибольшие потери приходятся на неофициальные выплаты работникам. В 2025 году из-за зарплат «в конвертах» государство могло недополучить 237−262 млрд грн. Годом ранее оценка составила 200−265 млрд грн.

На втором месте — нарушение таможенных правил, контрабанда и коррупция на границе. Потери от этих схем оцениваются в 110−125 млрд грн в год против 105−120 млрд грн годом ранее.

Еще 37−41 млрд грн бюджет теряет из-за контрафакта и нелегальной продажи подакцизных товаров. Предварительная оценка составила 39−43 млрд. грн.

В то же время часть схем, ранее имевших значительно большие масштабы, сократилась. В частности, речь идет о «скрутках», оффшорных операциях и «конвертцентрах». «Серый импорт», зарплаты «в конвертах» и контрафакт за последний год в гривневом измерении почти не увеличились, а в отношении ВВП их доля даже снизилась.

Авторы исследования связывают это с институциональными реформами, в частности, перезагрузкой Бюро экономической безопасности и таможенной службы, а также работой антикоррупционной инфраструктуры.

В то же время масштаб теневых схем остается значительным. Среди необходимых шагов авторы называют дальнейшее реформирование БЭБ и таможни, завершение судебной реформы, изменения в финансовом мониторинге и уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда.

Читайте также: Топ-3 схемы уклонения от уплаты налогов: как их изменила война и борьба с «тенью»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
20 августа 2026, 19:05
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То зробіть все по чеках, без пільг. Буде одразу видно, звідки товар куплений і куди проданий. Якщо фірма 1 завезла товару на 1000 грн і сплатила мито, занизила ціну і продала вже за 2 тисячі, то нехай заплатить податок на прибуток. Завіз без мита, чи крадене продаєш, не зможеш продати, бо система бачить, що у тебе товару немає. Але сервер в Англії поставте і їхніх людей найміть, щоб наші оптимізатори не знали, хто їх контролює.
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