Теневая экономика в Украине: где государство теряет больше денег

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По обновленным расчетам на основе данных ГНС, Госстата, Пенсионного фонда и ГТС за 2025 год, общий масштаб десяти крупнейших схем теневой экономики оценивается в 500−600 млрд грн в год.
К основным способам уклонения от налогообложения в Украине относятся:
- зарплаты «в конвертах»;
- нарушение таможенных правил, контрабанда и коррупция на границе;
- контрафакт и торговля подакцизными товарами;
- минимизация НДС;
- сокрытие объемов продаж;
- вывод прибыли к оффшорам;
- злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами;
- неофициальное предпринимательство;
- схемы по налогообложению недвижимости.
Какие схемы стоят бюджету дороже всего
Наибольшие потери приходятся на неофициальные выплаты работникам. В 2025 году из-за зарплат «в конвертах» государство могло недополучить 237−262 млрд грн. Годом ранее оценка составила 200−265 млрд грн.
На втором месте — нарушение таможенных правил, контрабанда и коррупция на границе. Потери от этих схем оцениваются в 110−125 млрд грн в год против 105−120 млрд грн годом ранее.
Еще 37−41 млрд грн бюджет теряет из-за контрафакта и нелегальной продажи подакцизных товаров. Предварительная оценка составила 39−43 млрд. грн.
В то же время часть схем, ранее имевших значительно большие масштабы, сократилась. В частности, речь идет о «скрутках», оффшорных операциях и «конвертцентрах». «Серый импорт», зарплаты «в конвертах» и контрафакт за последний год в гривневом измерении почти не увеличились, а в отношении ВВП их доля даже снизилась.
Авторы исследования связывают это с институциональными реформами, в частности, перезагрузкой Бюро экономической безопасности и таможенной службы, а также работой антикоррупционной инфраструктуры.
В то же время масштаб теневых схем остается значительным. Среди необходимых шагов авторы называют дальнейшее реформирование БЭБ и таможни, завершение судебной реформы, изменения в финансовом мониторинге и уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда.
Читайте также: Топ-3 схемы уклонения от уплаты налогов: как их изменила война и борьба с «тенью»
Комментарии - 1