После закрытия межбанка в четверг, 20 августа, курс доллара упал на 5 копеек в покупке и на 4 в продаже, евро подорожало на 14 копеек в покупке и продаже.
20 августа евро на межбанке обновило исторический максимум
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Валютный рынок
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Открытие 20 августа
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Закрытие 20 августа
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Изменения
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44,68/44,71
|
44,63/44,67
|
5/4
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52,09/52,11
|
52,16/52,19
|
7/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,45/44,93 грн. Евро покупают за 51,78 грн., а продают за 52,48 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85/44,95, евро — 52,00/52,19 грн.
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Источник: Минфин
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