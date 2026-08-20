Доллар подешевел, а евро резко вырос: НБУ установил курс на 21 августа

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на пятницу, 21 августа, на уровне 44,61 грн за доллар. Это на 9 копеек меньше, чем днем раньше. В то же время, официальный курс евро вырос на 27 копеек — до 52,13 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.