Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на пятницу, 21 августа, на уровне 44,61 грн за доллар. Это на 9 копеек меньше, чем днем раньше. В то же время, официальный курс евро вырос на 27 копеек — до 52,13 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар подешевел, а евро резко вырос: НБУ установил курс на 21 августа
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Официальные курсы на 21 августа
Официальные курсы валют на пятницу составят:
- 1 доллар США — 44,61 грн;
- 1 евро — 52,13 грн.
Для сравнения, по состоянию на 20 августа официальный курс доллара составил 44,70 грн, а евро — 51,86 грн.
Источник: Минфин
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