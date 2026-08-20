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20 августа 2026, 18:13 Читати українською

Украинцы ввезли более 23 тыс. подержанных авто в месяц: какие машины выбирали

В июле 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 23 137 подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 8,1% больше, чем в июне, и самый высокий месячный результат с начала года; к прошлогодним результатам июля не хватает всего 19 автомобилей. Об этом говорится в исследовании Института исследований авторынка.

В июле 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 23 137 подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

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Что показало исследование

Изменился не только объем. Две трети машин были в возрасте до 10 лет, а из 1726 дополнительных регистраций против июня 716 пришлись на электромобили. В то же время, их результат все еще на 37,5% ниже, чем год назад.

Июль стал самым активным месяцем 2026 года

Количество первых регистраций ввозимых из-за границы подержанных легковушек возросло с 21 411 в июне до 23 137 в июле. Прирост составил 1726 авто, или 8,1%. Это самый большой месячный объем в январе-июле 2026 года.

Годовая картина почти равна: в июле 2025 года было 23 156 регистраций, то есть нынешний результат ниже всего на 19 авто, или 0,1%. Однако стабильный общий объем скрывает заметное изменение структуры. После декабрьского пика и резкого январского спада рынок постепенно восстанавливался; январский анализ Института объяснял этот перелом досрочным оформлением электромобилей перед возвратом НДС с 1 января 2026 года.

Две трети ввезенных авто были в возрасте до 10 лет

В июле 15596 автомобилей, или 67,4%, имели возраст до 10 лет. В июне таковых было 13 803, или 64,5%.

  • До 5 лет — 6 866 авто, или 29,7%.
  • 6−10 лет — 8 730 авто, или 37,7%.
  • 11−15 лет — 4 531 авто, или 19,6%.
  • 16 лет и старше — 3 010 авто, или 13,0%.

Две младшие возрастные группы вместе прибавили против июня 1793 регистрации, тогда как количество старших авто уменьшилось на 67. Следовательно, июльский прирост обеспечили именно машины в возрасте до 10 лет.

Электромобили дали 42% месячного прироста

Бензиновые авто остались самой большой группой — 12 418 регистраций, или 53,7%. Далее следуют дизельные — 4381 (18,9%), электрические — 3361 (14,5%), гибридные — 2334 (10,1%), авто с ГБО — 525 (2,3%) и газовые — 118 (0,5%).

По сравнению с июнем электромобили прибавили 716 регистраций — 41,5% общего прироста. Гибриды прибавили еще 323, бензиновые авто — 648. Однако в годовом сравнении электромобили все еще имеют наибольшее абсолютное сокращение: минус 2017 авто, или 37,5%. Одновременно гибриды выросли на 83,3%, а бензиновые — на 13,6%. Таким образом, почти неизменный общий объем состоит из другого набора силовых установок.

Германия и США изготовили более половины июльских авто

В этом срезе автомобили сгруппированы по месту изготовления. Оно не обязательно совпадает со страной, из которой машину фактически доставили, местом предварительной регистрации или страной продавца.

По этому признаку лидирует Германия — 6 841 авто, или 29,6%, а второй США — 5 172, или 22,4%.

  1. Германия — 6 841 (29,6%).
  2. США — 5 172 (22,4%).
  3. Южная Корея — 1968 (8,5%).
  4. Япония — 1944 (8,4%).
  5. Мексика — 1750 (7,6%).
  6. Франция — 1479 (6,4%).
  7. Чехия — 1078 (4,7%).
  8. Великобритания — 1007 (4,4%).
  9. Канада — 454 (2,0%).
  10. Швеция — 392 (1,7%).

Автомобили, произведенные в США, прибавили против июня 709 регистраций и обеспечили 41,1% общего месячного прироста. Среди десяти крупнейших производственных стран также заметно выросли Япония (237), Мексика (175) и Канада (50), тогда как Великобритания потеряла 24, а Чехия — 7 регистраций.

Tiguan и Q5 возглавили рейтинг моделей

Volkswagen сохранил первое место среди марок с 3072 авто. Далее расположились Audi (2371), Nissan (1807), BMW (1738), Ford (1523), Renault (1346), Hyundai (1203), Tesla (1104), KIA (1098) и Skoda (992). Первая десятка охватила 70,3% всего сегмента.

В месячном сравнении больше всего среди топ-10 марок добавила Tesla — 327 авто, или 42,1%. Однако ее результат все еще на 499 автомобилей ниже, чем в июле 2025 года. Это еще один пример того, как месячное восстановление может сосуществовать с более низким годовым уровнем.

Десять моделей с наибольшим количеством первых регистраций среди импортируемых подержанных легковых автомобилей в июле 2026 года. Расчеты Института исследований авторынка.

  1. Volkswagen Tiguan — 932.
  2. Audi Q5 — 797.
  3. Volkswagen Golf — 671.
  4. Skoda Octavia — 661.
  5. Nissan Rogue — 658.
  6. Tesla Model Y — 511.
  7. Ford Kuga/Escape — 489.
  8. Tesla Model 3 — 458.
  9. Mazda CX-5 — 432.
  10. Volkswagen Passat — 430
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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