Цены на АЗС 20 августа: дизтопливо дешевеет, газ дорожает

В четверг, 20 августа, по данным Минфина , средняя цена бензина А-95 в Украине не изменилась и составляет 80,15 грн/литр. Дизельное горючее снизилось на 4 копейки и сейчас составляет 92,06 грн. за литр.

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Средние цены на топливо 20 августа составляют:

бензин А-95 премиум — 83,71 грн/л, подешевел на 1 копейку;

бензин А-95 — 80,15 грн/л;

бензин А-92 — 76,98 грн/л, подорожал на 3 копейки;

дизельное топливо — 92,06 грн/л, цена упала на 4 копейки;

автогаз — 43,74 грн/л, подорожал на 6 копеек.

Какие цены на крупнейших АЗС?

Самая низкая из приведенных сетей цена бензина А-95 — на АЗС «Авантаж», где литр стоит 76,95 грн. Дороже всего его продают на Rodnik — за 85,40 грн/л и на SOCAR и Motto — за 83,40 грн/л.