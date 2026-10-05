В Киеве увеличивают количество рейсов City Express: добавят еще 18 между левым и правым берегом

С 5 по 9 октября Укрзализныця назначила 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express между правым и левым берегами Киева из-за усложненного движения по столичным мостам. Об этом компания сообщила в Telegram.

Дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Выдубичи – Дарница – Выдубичи в часы наибольшей погрузки: с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 21:00.

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Как будут курсировать дополнительные поезда

Дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Выдубичи — Дарница — Выдубичи в часы наибольшей погрузки: с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 21:00. Они также будут останавливаться на станции Березняки.

На Выдубичах посадка и высадка будут происходить на третьем пути, на Дарнице — на первом или втором.

Кроме дополнительных шаттлов, для поездок между берегами можно воспользоваться пригородными и региональными поездами в Нежин, Гребинку, Конотоп и Славутич. Они останавливаются на Выдубичах и Дарнице, а пригородные поезда также на Березняках.

По данным Укрзализныци, вместе с регулярными рейсами Kyiv City Express в часы пик между берегами будет курсировать до шести поездов.

Предыстория

В течение 1−2 октября россия несколько раз атаковала дронами Южный мост в Киеве, после чего движение им ограничивали. 3−4 октября ударила по Северному мосту.