Провал на $120 млн! Как один эксперимент уничтожил стартап Juicero (видео)

В этот стартап инвестировали более 120 млн долларов , среди инвесторов были фонды Кремниевой долины, связанные с Google и Amazon.

Компания создала технологическую соковыжималку за сотни долларов, работавшую через Wi-Fi, сканировал QR-коды и требовал покупать специальные пакеты с соком. Казалось бы перед нами очередной успешный технологический стартап. Но в 2017 году журналисты провели очень простой эксперимент, после которого компания прекратила работу.

Как стартап с огромными инвестициями мог создать продукт, оказавшийся ненужным потребителям? Почему опытные инвесторы уверовали в эту бизнес-модель? И какой урок эта история дает предпринимателям и инвесторам?

В этом видео вы узнаете: