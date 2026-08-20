В этот стартап инвестировали более 120 млн долларов, среди инвесторов были фонды Кремниевой долины, связанные с Google и Amazon.
Провал на $120 млн! Как один эксперимент уничтожил стартап Juicero (видео)
Компания создала технологическую соковыжималку за сотни долларов, работавшую через Wi-Fi, сканировал QR-коды и требовал покупать специальные пакеты с соком. Казалось бы перед нами очередной успешный технологический стартап. Но в 2017 году журналисты провели очень простой эксперимент, после которого компания прекратила работу.
Как стартап с огромными инвестициями мог создать продукт, оказавшийся ненужным потребителям? Почему опытные инвесторы уверовали в эту бизнес-модель? И какой урок эта история дает предпринимателям и инвесторам?
В этом видео вы узнаете:
- как возникла идея Juicero и почему инвесторы поверили в стартап
- почему соковыжималка стоила сотни долларов
- почему в компанию вложили более $120 млн
- что изменилось после прихода бывшего руководителя Coca-Cola
- как один эксперимент с пакетом сока стал вирусным
- почему Juicero не удалось привлечь новое финансирование
- какой главный урок эта история дает инвесторам и предпринимателям
Источник: Минфин
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