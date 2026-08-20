Новые лимиты для ФОП: NovaPay сообщила, кого коснутся ограничения с 1 сентября

NovaPay сообщила клиентам о присоединении к меморандуму «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг». В рамках этого решения компания будет устанавливать лимиты на переводы для отдельных категорий ФОП. Об этом в телеграмм-канале написал руководитель юридической компании YANKIV Богдан Янкив.

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О ком идет речь

Речь идет о вновь и неактивных клиентах. Для других пользователей, по сообщению NovaPay, ничего не меняется — они могут работать в обычном режиме.

Новые правила должны заработать с 1 сентября.

Какие лимиты установят

Для ФОП первой группы лимит составит 600 тыс. грн в месяц.

Для ФОП второй и третьей групп — 3 млн грн в месяц.

Если клиенту необходимо повысить предел, он должен предоставить документы, подтверждающие доходы или финансовую способность проводить соответствующие операции.

Кого это касается

Ограничения будут распространяться не на всех ФОП, а в первую очередь на вновь и неактивных клиентов.