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20 августа 2026, 17:04 Читати українською

Сборы в школу-2026: 45% родителей тратят более 6000 грн

Команда Rakuten Viber узнала, сколько украинские родители тратят на подготовку ребенка в школу. Около половины опрошенных потратят более 6000 гривен. В топе расходов — одежда, обувь, а также канцелярские товары. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 10 тысяч пользователей.

Команда Rakuten Viber узнала, сколько украинские родители тратят на подготовку ребенка в школу.

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Сколько родители тратят на сборы в школу

45% украинских родителей тратят на подготовку ребенка в школу более 6000 гривен. Каждый пятый респондент (18%) тратит 3000−6000 гривен, в то время как 10% говорят, что ничего не покупают — имеют все необходимое с прошлого года.

Ответы на вопрос «Сколько вы тратите на подготовку ребенка в школу в этом году?» распределились так:

  • Более 6000 грн — 45%;
  • 3000−6000 грн — 18%;
  • 1000−3000 грн — 14%;
  • Ничего не покупали — есть все необходимое с прошлого года — 10%;
  • До 1000 грн — 8%;
  • Ничего не покупали — все подарили близкие / закупила школа — 5%.

Как распределились школьные расходы

58% опрошенных больше всего тратят на одежду и обувь: школьную форму, спортивный костюм и сезонные вещи. Еще 11% отметили, что самой большой статьей расходов стала канцелярия — от тетрадей до рюкзака.

На вопрос «Что съело наибольшую часть бюджета во время подготовки к школе?» ответы распределились так:

  • Одежда и обувь (школьная форма, спортивный костюм, сезонные вещи) — 58%;
  • Канцелярия (от тетрадей до рюкзака) — 11%;
  • Гаджеты для обучения (ноутбук, планшет, смартфон, павербанк) — 8%;
  • Учебники и литература — 3%;
  • Обустройство рабочего места дома (стол, кресло, настольная лампа) — 3%;
  • Расходы примерно одинаковы на все — 17%.

Методика исследования

Анонимный онлайн-опрос, n > 9 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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