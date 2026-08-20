Каким будет доллар и евро на следующей неделе? Увеличится ли спрос населения на валюту? И в каком коридоре будут работать банки и обменники, смотрите в новом выпуске.
Что с курсом? Нефть по $98, обострение конфликта США и Ирана и угрозы для доллара (видео)
В этом видео вы узнаете:
- как обострение между США и Ираном может повлиять на мировые рынки
- что будет с Ормузским проливом и как это может сказаться на ценах на нефть
- каким будет прогноз пары евро/доллар на 20−26 августа
- сколько может стоить нефть Brent
- каким будет прогноз цен на золото и серебро
- сколько НБУ может потратить на поддержку гривны
- как поведение населения будет влиять на валютный рынок
- какой курс доллара и евро ожидается.
Источник: Минфин
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