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20 августа 2026, 14:40 Читати українською

Что с курсом? Нефть по $98, обострение конфликта США и Ирана и угрозы для доллара (видео)

Каким будет доллар и евро на следующей неделе? Увеличится ли спрос населения на валюту? И в каком коридоре будут работать банки и обменники, смотрите в новом выпуске.

В этом видео вы узнаете:

  • как обострение между США и Ираном может повлиять на мировые рынки
  • что будет с Ормузским проливом и как это может сказаться на ценах на нефть
  • каким будет прогноз пары евро/доллар на 20−26 августа
  • сколько может стоить нефть Brent
  • каким будет прогноз цен на золото и серебро
  • сколько НБУ может потратить на поддержку гривны
  • как поведение населения будет влиять на валютный рынок
  • какой курс доллара и евро ожидается.

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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Skeptik777
Skeptik777
20 августа 2026, 18:34
#
На курс долара в Україні впливає лише НБУ, якщо експерт цього не розуміє, то… такоє.
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0
Skeptik777
Skeptik777
20 августа 2026, 18:44
#
І щодо витрат на підтримку курсу… якщо експерт не в курсі, то такого немає ще з 2022 року. Динаміка ЗВР вам на допомогу. ЗВР практично всі 4,5 роки зростають, були коливання, коли були заминки з виділенням допомоги партнерами. Але для того і є резерви, щоб згладжувати коливання. Гріх такого не знати. Хоча я впевнений, що Олексій про це знає, але все одно пише дурню, а це ще більший гріх. А для чого? Щоб телепні і боти лайкали. Тобто, старається не для тих, хто розуміється на економічних процесах, а для йолопів. Йолопів багато, вони плещуть с долоні (лайкають) сильніше.
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Алексей Козырев
Алексей Козырев
20 августа 2026, 20:26
#
Для Skeptik777. Я ж вище написав — судя чи з Ваших коментарів — Ви розумієте все краще всіх: експертів, банкірів, членів Уряду, Президента США та прочих клєрків.
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0
Skeptik777
Skeptik777
20 августа 2026, 18:46
#
Хочете трохи Жванецького? Ні… та байдуже, я все одно напишу.
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0
Skeptik777
Skeptik777
20 августа 2026, 18:49
#
Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко. Розумні примушували тупих учитися. Тупим було тяжко. Тепер світом керують тупі. Це чесно, адже тупих набагато більше. Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло. Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного. Раніше страждали тупі. Тепер страждають розумні. Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше. Отже світ змінився на краще.
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0
Skeptik777
Skeptik777
20 августа 2026, 18:51
#
Але, пане Олексію, не поспішайте приписувати себе до розумних, бо Ви не говорите так, щоб вони зрозуміли, Ви говорите те, що вони хочуть почути. А це, погодьтеся, дещо різні речі.
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0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
20 августа 2026, 20:25
#
Для Skeptik777. Судя чи з Ваших коментарів — Ви розумієте все краще всіх: експертів, банкірів, членів Уряду, Президента США та прочих клєрків.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
20 августа 2026, 18:38
#
Кров з очей… яким буде прогноз цін на золото? Яким може бути прогноз? Короткостроковим чи довгостроковим… реалістичним чи ні… оптимістичним чи песимістичним… Правильно писати Прогноз ціни чи цінового коридору… Але казати про ціну золота і назвати то Яким буде прогноз? Неграмотність додалася до клікбейтності. Як кажуть за порєбриком, отріцітєльное качество.
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Алексей Козырев
Алексей Козырев
20 августа 2026, 20:28
#
Для Skeptik777. Явно мій день.
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