Компании со спецразрешениями на недра заработали 1,5 трлн грн в 2025 году — YouControl

В общей сложности 2317 украинских компаний, 2 иностранных юридических лица и 90 физических лиц владеют 3557 действующими спецразрешениями на пользование недрами. Об этом говорится в новом исследовании YouControl.

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Концентрация и региональное распределение

В общей сложности 2 317 украинских компаний, а также 2 иностранных юридических лица и 90 физических лиц имеют 3 557 действительных специальных разрешений на пользование недрами. Большинство компаний-владельцев таких спецразрешений имеют по одному действительному разрешению, однако есть ряд компаний, где их количество достигает нескольких сотен или десятков.

Абсолютным лидером по количеству разрешений является компания, осуществляющая деятельность по добыванию природного газа (213 разрешений), содержащая крупнейший портфель месторождений.

Следующие позиции по количеству разрешений занимают компания с основным видом экономической деятельности «добыча сырой нефти» (90 разрешений), и компания, осуществляющая «деятельность главных управлений» (хед-офисов)« — (42 разрешения). Также значительная часть разрешений принадлежит региональным водоканалам и коммунальным предприятиям».

В течение 90-х и 2000-х годов темпы выдачи разрешений оставались умеренными — в среднем 60−120 разрешений в год. Однако с 2021 г. произошла существенная активизация лицензирования. Абсолютный рекорд за весь период наблюдения зафиксирован именно в 2021 году — 341 выдано разрешение.

Несмотря на сложные условия, вызванные полномасштабным вторжением россии в Украину, высокие темпы лицензирования сохранялись и дальше: в 2022 году было выдано 159 разрешений, в 2023-м — 223, в 2024-м — 195, а за 11 месяцев 2025 года — 2025-м.

Более 47% (1092) юрлиц задействованы в добывающей промышленности и разработке карьеров. Основной вид экономической деятельности еще 532 компаний относятся к секции «перерабатывающая промышленность», 28% (148) из которых занимаются производством напитков. В сфере водоснабжения и водоотведения задействовано еще 199 компаний. Также значительное количество юрлиц работают в торговле (80) и здравоохранении (66).

Больше всего проанализированных компаний зарегистрировано в Киеве (272), Львовской (206) и Житомирской (177) областях. Вместе с Закарпатской (127) и Винницкой (117) областями они формируют пятерку лидеров. Такое распределение может быть обусловлено высокой экономической активностью столицы, а также значительным природно-ресурсным потенциалом западных и центральных регионов.

Кто стоит за владельцами спецразрешений

В структуре собственности 371 компании обнаружены юридические или физические лица, зарегистрированные или имеющие гражданство 58 иностранных стран. При этом в структуре собственности отдельных компаний могут быть одновременно представлены участники, акционеры или бенефициары из нескольких стран. В то же время наличие иностранных участников или акционеров не всегда означает иностранное конечное владение: у большинства таких компаний конечными бенефициарными собственниками являются граждане Украины.

Больше всего среди совладельцев компаний, имеющих спецразрешения на пользование недрами, представителей Кипра (142), Нидерландов (42), Швейцарии (29), Великобритании (26), Германии (21), Чехии (18), США (17), Австрии (15) и Сейшельских островов.

В структуре собственности 5 компаний из проанализированного перечня прямо или косвенно есть представители россии. Вместе с тем, 2 из них, вероятно, перерегистрированы по российскому законодательству.

В целом у 61 компании по выборке сработал фактор «Экспресс-анализа» в YouControl «вероятно зарегистрированы по российскому законодательству». Преимущественно это юрлица из временно оккупированных регионов — А Р Крым , Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области.

К примеру, 24 из всех проанализированных компаний принадлежат к холдингу (группе), другой участник которого зарегистрирован по законодательству российской федерации. Собственно, международный производитель снеков, шоколада и печенья, представленный в Украине в частности компаниями-владельцами спецразрешений на добычу полезных ископаемых, имеет дочернюю компанию в россии. Еще 27 юрлиц из исследуемого списка прямо либо через собственных участников, акционеров, конечных бенефициарных собственников либо должностных лиц являются совладельцами русских организаций.

Владельцами спецразрешений на добычу углеводных полезных ископаемых являются две иностранные компании: одна из Нидерландов и одна из Британских Виргинских островов. Первая является дочерней компанией итальянской нефтегазовой компании. А вторая занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря.

642 компании по выборке связаны с 351 корпоративной группой в системе YouControl. В то же время некоторые компании относятся к нескольким группам одновременно, а ряд корпоративных групп включают в себя несколько компаний из проанализированного перечня.

Положительную выручку в 2025 году получили 1 494 компании из всех проанализированных компаний на общую сумму более 1,5 трлн грн, что на 17,4 млрд грн больше, чем заработали 1 477 компаний по выборке в 2024 году. Выручка у некоторых компаний равнялась нулю, а часть компаний не обнародовали финансовые данные за 2024−2025 гг.

Какие полезные ископаемые чаще всего охватывают спецразрешения

Данные анализа перечня спецразрешений на пользование недрами свидетельствуют, что компании в Украине имеют право добывать более 260 видов полезных ископаемых или их конкретных компонентов. Одно специальное разрешение может предусматривать право на добычу нескольких видов полезных ископаемых одновременно.

Наиболее распространенной категорией полезных ископаемых, на добычу которых выданы специальные разрешения, являются подземные воды (питьевые, технические и минеральные). В общей сложности на них приходится более 700 разрешений, в том числе 547 — на питьевые и технические воды и 190 — на минеральные. Такое количество разрешений свидетельствует о важном значении подземных вод для обеспечения нужд коммунального и промышленного секторов.

Второе место по количеству разрешений (517) занимает песок. Вместе с суглинком (262 разрешения), гранитом (225), известняком (135) и глиной (105) строительное сырье составляет значительную часть всех выданных разрешений, что связано с постоянным спросом на строительные материалы.

Значительная часть специальных разрешений связана с добычей энергетических ресурсов: природного газа (394 записи), конденсата (391 запись) и нефти (390 записей).

Список также содержит детальную классификацию сопутствующих и свободных компонентов газа.

В частности, часто встречаются этан в газе свободном (231 записи), пропан в газе свободном (230 записей), бутаны в газе свободном (219 записей), а также газ, растворенный в нефти (195 записей). Такая структура разрешений свидетельствует об активном освоении украинских месторождений энергетических ресурсов. Каменный уголь упоминается 128 раз, что отражает постоянный интерес к традиционным твердым энергоносителям.

Достаточно высокую позицию занимает янтарь — 138 записей, что свидетельствует о значительном количестве участков или специальных разрешениях на его добычу. Эти разрешения распределены между 58 украинскими компаниями. Более половины из них (30 компаний) имеют только по одному специальному разрешению, тогда как остальные 28 владеют от 2 до 8 спецразрешений одновременно. Анализ структуры собственности этих компаний обнаружил, что их часть взаимосвязана между собой.