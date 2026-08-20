Эксперты рассказали, какие продукты в Украине подделывают чаще всего

Больше всего подделывают в Украине две группы товаров — молочную продукцию и колбасные изделия. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова.

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Какие продукты в Украине подрабатывают чаще всего

«Массово у нас подделывают именно молочку — сметану, сыры кисломолочные, сыры твердые. Также колбасные изделия — эти две группы товаров больше всего», — говорит он.

Несмиянов и их команда занимаются проверками пищевых товаров на качество и публикуют полученные результаты. Посещают с такой целью они преимущественно маленькие магазины, где гораздо выше вероятность найти некачественный товар, чем в крупных именитых сетях. Он отмечает, что обычно проводят только поверхностные проверки — однако и этого хватает, чтобы выявить подделку.

«Нужно сдавать продукт в лабораторию, а это очень дорого. Например, проверка на белок (сколько его содержится в конкретном товаре) — один образец стоит 800 гривен. Ты не поймешь происхождение белка — он животный или растительный. А более глубокая проверка стоит 3 000 гривен», — объясняет Несмиянов.

Большинство некачественных товаров-подделок производится в Украине на мелких и средних производствах.

«Они состав меняют: молочный на растительный, если это масло или сыр. Колбасу не высшего сорта, а первого делают. То есть меньше мяса, больше разных добавок. Все это продается под видом самой натуральной, свежей продукции», — рассказывает эксперт по защите прав потребителей.

В зависимости от категории товара в Украине может быть до 30% поддельных продуктов, говорит Несмиянов.

«Может быть все подряд, все это надо проверять. Вот мы хлеб проверили. У нас глубина проверок небольшая — мы же общественная организация, мы сами себе что-то проверяем. Мы даже полностью не можем проверить колбасу. А найти можно многое», — продолжает специалист.

Отдельно он обращает внимание на мороженое.

Подделка продуктов — не только украинское ноу-хау. Это большая проблема во всем мире, говорит заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас. По ее словам, подделывают и оливковое масло, и многие другие продукты.

Так, оливковое масло часто разбавляют более дешевым подсолнечным, рапсовым или пальмовым. В дорогие бренды спиртного, например, добавляют этиловый дешевый спирт с ароматизаторами и красителями. А «секретный ингредиент» в сливочном масле, сырах и сметане — тугоплавкие растительные жиры, в частности, пальмовое масло. Подобные трюки позволяют производителю (нечестному) немало сэкономить на себестоимости и увеличить собственную прибыль.

«Если говорить о фальсификации, то в Украине чаще всего фальсифицируют сыр, масло и сметану. Потребитель должен быть просто более внимательным, потому что очень часто маленькими буквами на этикетке написано, что это, например, не сыр твердый, а сырный продукт. Или что это не масло, а продукт сливочно-растительный», — говорит Жупинас.