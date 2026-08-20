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20 августа 2026, 12:15 Читати українською

Укрзализныця запустила новую функцию в приложении: теперь видно пассажиров с животными

Укрзализныця добавила новую полезную опцию в свое мобильное приложение. Теперь вы можете сразу видеть пассажиров с любимцами благодаря специальным пометкам. Об этом говорится в сообщении УЗ.

Укрзализныця добавила новую полезную опцию в свое мобильное приложение.

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Как работает новая функция

Этот маркер обозначен небольшим значком лапки. Эта лапка видна непосредственно на плане вагона при поиске свободных мест. Поэтому люди заранее понимают, будет ли рядом ехать чей-то любимец.

По желанию пассажиры могут целенаправленно выбрать место рядом с собакой или котом. В компании подтвердили запуск этой новинки. Функцию разработали по просьбе самих клиентов.

Для отображения иконки лапки пассажир должен правильно оформить свой проезд. При покупке билета онлайн просто добавьте квитанцию на животное. После этого алгоритм применения автоматически учтет эту информацию. После оплаты система закрепляет соответствующий символ за выбранным местом на общей схеме.

В настоящее время функция доступна не по всем направлениям. Некоторые пассажиры сообщают в социальной сети Threads об отсутствии иконки. Один из пользователей оформил билет на 25 августа для себя и своего французского бульдога. Однако отметка у его места в приложении так и не появилась. Официальных разъяснений от Укрзализныци относительно перечня маршрутов с новой функцией пока нет.

Как правильно перевозить животных в поездах

Путешествия с домашними питомцами имеют определенные правила. Билет для животного оплачивается отдельно. Цена такого проездного считается как за 20 килограммов обыкновенной клади.

Также перед поездкой обязательно проверьте следующие требования:

  • Предоставить проводнику ветеринарный документ установленного образца.
  • Маленькие кошки, собаки или птицы должны путешествовать в специальной сумке или боксе.
  • Дно сумки или бокса должно быть надежным и не пропускать влагу.
  • Собаки высотой более 45 сантиметров в холке нуждаются в наличии поводка и намордника.
  • Для проезда большой собаки в купейном вагоне владелец обязан выкупить все свободные места.
  • Служебные собаки военнослужащих/силовых структур и собаки-поводыри имеют право на бесплатный проезд без выкупа купе.

В пригородных поездах небольших кошек и собак можно держать на руках. Их можно ставить в переноске под пассажирским сиденьем. Владелец животных несет полную ответственность за соблюдение санитарных норм и тишины в вагоне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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