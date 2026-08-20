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20 августа 2026, 11:34 Читати українською

Зарплаты в агросекторе выросли почти на 48%: кому платят больше всего

В украинском агросекторе в этом году заметно прибавилось высокооплачиваемых вакансий. Больше всего работодатели готовы платить за профессии, где нужны практические навыки и опыт, а сезонным работникам в некоторых случаях предлагают значительно больше, чем в прошлом. Об этом говорится в данных OLX Работа.

В украинском агросекторе в этом году заметно прибавилось высокооплачиваемых вакансий.

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Какие зарплаты в агросекторе

Медианская зарплата в категории «Сельское/лесное хозяйство и агробизнес» в июле 2026 года составила 32500 гривен. За год она выросла почти на 48% — в июле 2025 года показатель был на уровне 22 000 гривен.

Кто получает больше всего

Больше среди отдельных профессий могут зарабатывать комбайнеры — их медианная зарплата составляет 60 000 гривен.

Также работодатели предлагают:

  • лесникам — 48 750 гривен;
  • сезонным работникам и сборщикам ягод — 37 500 гривен;
  • трактористам — 36 250 гривен;
  • пилорамникам и распылителям — 33 750 гривен;
  • агрономам — 31 500 гривен;
  • садоводам и механизаторам — около 30 000 гривен;
  • рабочим и разнорабочим — 23 500 гривен;
  • фермерам — 21 500 гривен.

Как изменились заработные платы за год

Наиболее заметно за год изменилась оплата труда сезонных работников и сборщиков ягод. Если в 2025 году медианная зарплата в этой категории составляла 12 125 гривен, то в 2026-м она выросла до 37 500 гривен — более чем в три раза.

Медианная зарплата пилорамщиков и распылителей увеличилась с 12 500 до 33 750 гривен — почти в 2,7 раза.

Трактористам в июле 2026 года предлагали в среднем 36 250 гривен против 25 000 гривен годом ранее. Это на 45% больше.

Зарплата разнорабочих за год выросла примерно на 18% — с 20 000 до 23 500 гривен, а лесников — на 15%, до 48 750 гривен.

По данным OLX, наиболее ощутимый рост оплаты произошел в сезонных и рабочих профессиях. Это связано с потребностью работодателей привлекать работников в определенные периоды года и закрывать вакансии, требующие конкретных практических навыков.

Где больше всего ищут работников

Наиболее актуальных вакансий в сфере сельского и лесного хозяйства среди проанализированных регионов зафиксировали в Киевской области — 75.

В Днепропетровской и Полтавской областях было по 33 вакансии, в Одесской — 29, в Житомирской — 21.

Еще вакансии были представлены в следующих областях:

  • Черниговская — 17;
  • Сумская — 16;
  • Черкасская — 14;
  • Харьковская — 12.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
zephyr
zephyr
20 августа 2026, 13:55
#
Никогда не спрашивайте, что случилось с предыдущими трактористами и комбайнерами.
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