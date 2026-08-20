Курс валют 20 августа: евро резко вырос на наличном рынке

В четверг, 20 августа, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Евро прибавил 18 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,53−44,98 грн. Евро покупают за 51,72 грн, а продают за 52,43 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,77−44,87, евро — 51,95−52,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,68−44,71 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 52,22−52,23 грн/евро.

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