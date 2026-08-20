Для гражданских, вовлеченных в оборону страны, готовят отдельный правовой статус

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 августа 2026, 9:44 Читати українською

Для гражданских, вовлеченных в оборону страны, готовят отдельный правовой статус

Министерство по делам ветеранов инициирует законопроект, который должен ввести специальный правовой статус для гражданских лиц, вовлеченных в обеспечение обороны Украины, но непосредственно не участвовавших в боевых действиях. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Министерство по делам ветеранов инициирует законопроект, который должен ввести специальный правовой статус для гражданских лиц, вовлеченных в обеспечение обороны Украины, но непосредственно не участвовавших в боевых действиях.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

О ком идет речь

Речь идет о работниках предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых к мерам по обеспечению обороны Украины, национальной безопасности, проведению АТО, а также отпору и сдерживанию российской агрессии.

В настоящее время часть таких людей имеет статус ветерана войны. Минветеранов предлагает разграничить эти категории: вывести гражданских, не участвовавших в боевых действиях, из ветеранской категории и ввести для них отдельный статус — «привлеченное лицо».

Кого будет касаться новый статус

Новый статус предлагают предоставить гражданским лицам, работавшим на обеспечение обороны, но не являвшимся участниками боевых действий в прямом смысле.

Это могут быть работники предприятий, учреждений и организаций, выполнявших задачи, связанные с обороной, безопасностью, функционированием государства, обеспечением военных или поддержкой соответствующих мер.

Цель законопроекта — юридически отделить вклад таких людей от статуса ветеранов войны, но не оставить их без государственного признания и социальной защиты.

Какие категории предлагают ввести

Законопроект предусматривает три категории лиц:

  1. привлеченные лица ;
  2. привлеченные лица с инвалидностью ;
  3. члены семей погибших или умерших привлеченных лиц .

Для каждой категории предлагается отдельный объем государственных гарантий. То есть поддержка будет зависеть от статуса, обстоятельств участия человека в оборонных мероприятиях и последствий его здоровья или жизни.

Какие льготы могут получить привлеченные лица

Для привлеченных предлагают предусмотреть право на скидки на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг.

Также они смогут получать до 14 календарных дней дополнительный отпуск в год без сохранения заработной платы.

Речь идет не о полном уравнении к ветеранам войны, а об отдельной системе гарантий, которая должна учитывать характер их вклада в оборону страны.

Что предусмотрено для людей с инвалидностью

Для привлеченных лиц, получивших инвалидность в результате такой работы, пакет гарантий будет шире.

В частности, законопроект предусматривает для них медицинскую помощь, безвозмездное протезирование, льготный проезд, поддержку при получении образования, надбавки к пенсиям, а также 14 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска в год.

Отдельные гарантии также предусматриваются членам семей погибших или умерших привлеченных лиц.

Почему предлагают изменить подход

Главная идея законопроекта — разграничить статус ветеранов войны и гражданских, которые обеспечивали оборону, но не участвовали в боевых действиях.

В Минветеранов считают, что вклад таких людей должен быть признан, однако их правовой статус должен быть отдельным. Это позволит более четко определить, кто принадлежит к ветеранскому сообществу, а кто — к гражданским лицам, вовлеченным в обеспечение обороны.

Для государства это также вопрос упорядочения социальных гарантий. Ведь разные категории людей имели разный характер участия, разные риски и разные последствия для жизни и здоровья.

Что будет дальше

Речь идет о законодательной инициативе Минветеранов. Чтобы новый статус заработал, соответствующий законопроект должен пройти процедуру рассмотрения и принятия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
user mf
user mf
20 августа 2026, 20:18
#
Декілька разів про це писав та казав — привілеї та бенефіти для військових та цивільних з ВПК будуть — але різні…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами