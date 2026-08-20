Для гражданских, вовлеченных в оборону страны, готовят отдельный правовой статус

Министерство по делам ветеранов инициирует законопроект, который должен ввести специальный правовой статус для гражданских лиц, вовлеченных в обеспечение обороны Украины, но непосредственно не участвовавших в боевых действиях. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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О ком идет речь

Речь идет о работниках предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых к мерам по обеспечению обороны Украины, национальной безопасности, проведению АТО, а также отпору и сдерживанию российской агрессии.

В настоящее время часть таких людей имеет статус ветерана войны. Минветеранов предлагает разграничить эти категории: вывести гражданских, не участвовавших в боевых действиях, из ветеранской категории и ввести для них отдельный статус — «привлеченное лицо».

Кого будет касаться новый статус

Новый статус предлагают предоставить гражданским лицам, работавшим на обеспечение обороны, но не являвшимся участниками боевых действий в прямом смысле.

Это могут быть работники предприятий, учреждений и организаций, выполнявших задачи, связанные с обороной, безопасностью, функционированием государства, обеспечением военных или поддержкой соответствующих мер.

Цель законопроекта — юридически отделить вклад таких людей от статуса ветеранов войны, но не оставить их без государственного признания и социальной защиты.

Какие категории предлагают ввести

Законопроект предусматривает три категории лиц:

привлеченные лица ; привлеченные лица с инвалидностью ; члены семей погибших или умерших привлеченных лиц .

Для каждой категории предлагается отдельный объем государственных гарантий. То есть поддержка будет зависеть от статуса, обстоятельств участия человека в оборонных мероприятиях и последствий его здоровья или жизни.

Какие льготы могут получить привлеченные лица

Для привлеченных предлагают предусмотреть право на скидки на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг.

Также они смогут получать до 14 календарных дней дополнительный отпуск в год без сохранения заработной платы.

Речь идет не о полном уравнении к ветеранам войны, а об отдельной системе гарантий, которая должна учитывать характер их вклада в оборону страны.

Что предусмотрено для людей с инвалидностью

Для привлеченных лиц, получивших инвалидность в результате такой работы, пакет гарантий будет шире.

В частности, законопроект предусматривает для них медицинскую помощь, безвозмездное протезирование, льготный проезд, поддержку при получении образования, надбавки к пенсиям, а также 14 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска в год.

Отдельные гарантии также предусматриваются членам семей погибших или умерших привлеченных лиц.

Почему предлагают изменить подход

Главная идея законопроекта — разграничить статус ветеранов войны и гражданских, которые обеспечивали оборону, но не участвовали в боевых действиях.

В Минветеранов считают, что вклад таких людей должен быть признан, однако их правовой статус должен быть отдельным. Это позволит более четко определить, кто принадлежит к ветеранскому сообществу, а кто — к гражданским лицам, вовлеченным в обеспечение обороны.

Для государства это также вопрос упорядочения социальных гарантий. Ведь разные категории людей имели разный характер участия, разные риски и разные последствия для жизни и здоровья.

Что будет дальше

Речь идет о законодательной инициативе Минветеранов. Чтобы новый статус заработал, соответствующий законопроект должен пройти процедуру рассмотрения и принятия.