Укравтопром назвал самые популярные новые авто среди украинцев и бизнеса

В июле украинский автопарк пополнили 5754 новых легковых автомобилей. Из этого количества 59% автомобилей приобрели частные клиенты, а 41% — юридические лица, сообщает «Укравтопром».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По сравнению с июлем 2025 продажи легковых автомобилей в частном сегменте уменьшились на 19%. В то же время, корпоративный сегмент показал рост на 6%.

Это свидетельствует о разной динамике спроса: физические лица стали более осторожно покупать новые авто, тогда как бизнес, напротив, нарастил закупки.

Что выбирали частные покупатели

Самой популярной моделью среди частных покупателей в июле стала Toyota RAV-4. Украинцы приобрели 278 таких авто.

В пятерку лидеров частного сегмента вошли:

Toyota RAV-4 — 278 авто; Hyundai Tucson — 199 авто; Skoda Kodiaq — 150 авто; Mazda CX-5 — 140 авто; Volkswagen Touareg — 128 авто.

Рейтинг показывает, что частные покупатели и дальше предпочитают кроссоверы и SUV. Все пять популярнейших моделей в этом сегменте относятся именно к этому классу.

Какие авто покупал бизнес

В корпоративном сегменте лидером стал Renault Duster. В июле юридические лица приобрели 218 таких автомобилей.

Наибольшим спросом среди бизнеса пользовались:

Renault Duster — 218 авто; Skoda Octavia — 156 авто; Skoda Kodiaq — 109 авто; Toyota Yaris Cross — 104 авто; Volkswagen Touareg — 84 авто.

Корпоративные покупатели чаще выбирали практичные модели для ежедневной эксплуатации, служебных поездок и обновления автопарков. В этом сегменте кроме кроссоверов заметную позицию сохраняет Skoda Octavia — традиционно популярная модель для бизнеса.