Правительство отстранило главу набсовета Сенс Банка

Кабинет министров решил отстранить главу наблюдательного совета государственного Сенс Банка Николая Гладышенко. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в телеграмм-канале.

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По словам премьера, аналогичная ответственность должна касаться других должностных лиц банка, фигурирующих в материалах досудебного расследования.

Корецкий подчеркнул, что обнародованные антикоррупционными органами факты нуждаются в должной оценке и не могут оставаться без реакции.

«Доверие является принципиальным условием работы к государственному финансовому учреждению доверие является принципиальным условием работы», — заявил премьер.

Напомним

19 августа НАБУ и САП заявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием чиновников Офиса Президента и других лиц.

В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета Сенс Банка Николай Гладышенко и председатель правления Сенс Банка Олег Ступак.

Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, «отмывались» именно через Сенс Банк.