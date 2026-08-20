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20 августа 2026, 8:30 Читати українською

Правительство отстранило главу набсовета Сенс Банка

Кабинет министров решил отстранить главу наблюдательного совета государственного Сенс Банка Николая Гладышенко. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в телеграмм-канале.

Кабинет министров решил отстранить главу наблюдательного совета государственного Сенс Банка Николая Гладышенко.

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По словам премьера, аналогичная ответственность должна касаться других должностных лиц банка, фигурирующих в материалах досудебного расследования.

Корецкий подчеркнул, что обнародованные антикоррупционными органами факты нуждаются в должной оценке и не могут оставаться без реакции.

«Доверие является принципиальным условием работы к государственному финансовому учреждению доверие является принципиальным условием работы», — заявил премьер.

Напомним

19 августа НАБУ и САП заявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием чиновников Офиса Президента и других лиц.

В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета Сенс Банка Николай Гладышенко и председатель правления Сенс Банка Олег Ступак.

Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, «отмывались» именно через Сенс Банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+60
Moonlighter
Moonlighter
20 августа 2026, 8:33
#
Тільки в Україні відсторонити/звільнити це найсуворіше покарання за схематози з корупцією
+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
20 августа 2026, 9:13
#
Приятно видеть что Президент Зеленский и его команда оперативно реагируют на сообщения о коррупции, не смотря на то сколько дел по защите страны у него на плечах. Это вселяет надежду.
+
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
20 августа 2026, 10:12
#
Оперативно реагируют на сообщения о коррупции… своїх призначенців!!!
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
20 августа 2026, 10:11
#
А що сталося?)))
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