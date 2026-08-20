В Сенс Банке подтвердили, что в главном офисе правоохранители проводили следственные действия

В головном офисе Государственного Сенс Банка 19 августа представители правоохранительных органов проводили следственные действия. Они связаны с отдельными лицами, сообщила пресс-служба банка.

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Что говорят в банке

В Сенс Банке заявили, что заинтересованы в полном и объективном выяснении обстоятельств ситуации. Банк сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет необходимую информацию внутри законодательства.

В то же время в банке отметили, что закон ограничивает разглашение информации о досудебном расследовании, поэтому пока не будут комментировать детали следственных действий.

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«Актуальную информацию и дальнейшие шаги АО „Сенс Банк“ обнародует на своих официальных ресурсах, как только это станет возможным», — говорится в заявлении.

В банке отметили, что все его сервисы и услуги работают в обычном режиме. Приоритетом по заявлению Сенс Банка остается операционная стабильность и обслуживание клиентов.

Что происходит вокруг Сенс Банка

19 августа НАБУ и САП заявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием чиновников Офиса Президента и других лиц.

В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета Сенс Банка Николай Гладышенко и председатель правления Олег Ступак.

Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, «отмывались» именно через Сенс Банк.