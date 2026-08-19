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19 августа 2026, 11:59 Читати українською

В Украине с 20 августа ужесточают контроль на дорогах: где появятся новые камеры

С 20 августа 2026 на автомобильных дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. После их запуска общее количество таких комплексов в стране вырастет до 426. О расширении системы сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

С 20 августа 2026 на автомобильных дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

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Где установили новые камеры

Новые комплексы с 20 августа будут работать как непосредственно в городах, так и на междугородных трассах. Больше новых точек контроля появится в Ровно, Житомире, Киевской, Ровенской и Закарпатской областях.

Ровно

  • Ул. Млиновская, 26 — в направлении ул. Князя Владимира;
  • Ул. Киевская, 6 — в направлении ул. Клима Савура;
  • Ул. Соборная, 364 — в направлении ул. Коцюбинского;
  • Ул. Защитников Мариуполя, 5 — в направлении ул. Киевской;
  • Ул. Романа Шухевича, 2 — в направлении ул. Богоявленской;
  • Ул. Кулика и Гудачека, 10 — в направлении ул. Млиновской;
  • Перекресток ул. Соборной, Вячеслава Чорновила и Мицкевича — в направлении ул. Шопена.

Житомир

  • Ул. Покровская, 21;
  • Ул. Покровская, 148;
  • Ул. Покровская, 187;
  • Перекресток просп. Независимость и ул. Атаманов Соколовских;
  • Ул. Чудновская, 103.

Смила

  • Перекресток ул. Независимость и ул. Олеся Гончара;
  • Перекресток ул. Героев Холодноярцев и пер. Алексея Цыбко.

Черновцы

  • Ул. Сечевых Стрельцов, 6;
  • Ул. Хотинская, 3.

Николаев

  • Перекресток ул. Марка Кропивницкого и ул. Инженерный.

Стрый

  • Перекресток ул. Шевченко и ул. Олесницкого.

Киевская область

  • 80 км + 444 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;
  • 79 км + 010 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;
  • 27 км + 784 автодороги Р-69 — в направлении Киевской ГЭС;
  • 2 км + 817 автодороги Н-07 — в направлении с. Гоголев;
  • 0 км + 459 автодороги М-01−01 — в направлении г. Бровары;
  • 21 км + 843 автодороги М-07 — в направлении Киева.

Ровенская область

  • 322 км + 490 автодороги М-06 — в направлении с. Колоденко;
  • 299 км + 873 автодороги М-06 — в направлении Киева;
  • 299 км + 894 автодороги М-06 — в направлении Ровно;
  • 349 км + 001 автодороги М-06 — в направлении Ровно;
  • 346 км + 900 автодороги М-06 — в направлении Ровно.

Днепропетровская область

  • 985 км + 548 автодороги М-30 — в направлении Днепра;
  • 423 км + 663 автодороги Н-08 — в направлении Днепра.

Кировоградская область

  • 784 км + 099 автодороги М-30 — в направлении Александрии;
  • 619 км + 385 автодороги М-30 — в направлении с. Кринички.

Львовская область

  • 50 км + 620 автодороги М-11 — в направлении с. Шегини;
  • 110 км + 049 автодороги М-09 — в направлении Львова;
  • 23 км + 475 автодороги М-10 — в направлении Новояворовска.

Волынская область

  • 72 км + 938 автодороги Р-15 — в направлении Владимира;
  • 155 км + 608 автодороги М-19 — в направлении с. Подгайцы;
  • 154 км + 741 автодороги М-19 — в направлении с. Прилуцкое.

Закарпатская область

  • 229 км + 122 автодороги Н-13 — в направлении Ужгорода;
  • 15 км + 826 автодороги Н-09 — в направлении с. Лалово;
  • 805 км + 120 автодороги М-06 — в направлении Ужгорода;
  • 805 км + 120 автодороги М-06 — в направлении Мукачево.

Винницкая область

  • 336 км + 814 автодороги М-30 — в направлении с. Вербка;
  • 336 км + 906 автодороги М-30 — в направлении с. Общественное.

Житомирская область

  • 2 км + 283 автодороги М-21−01 — в направлении Житомира.

Тернопольская область

  • 250 км + 096 автодороги М-19 — в направлении с. Большие Млиновцы.

Ивано-Франковская область

  • 4 км + 482 автодороги Н-18 — в направлении Ивано-Франковска.

Черкасская область

  • 192 км + 446 автодороги Н-16 — в направлении с. Легедзино;
  • 530 км + 055 автодороги М-30 — в направлении с. Малая Севастяновка.

Перед дальней поездкой водителям следует проверять актуальное расположение комплексов, ведь сеть автофиксации постепенно обновляется: отдельные точки могут запускать, переносить или отключать от системы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Bart Simpson
Bart Simpson
19 августа 2026, 13:47
#
Роман, а скрін карти з новими камерами бахнуть в статтю мона? а то я х.з. що це значить «21 км + 843 автодороги М-07 — у напрямку Києва»
+
0
BigBend
BigBend
19 августа 2026, 14:47
#
А контроль за продажем прав чи за якістю доріг не хочуть посилити?
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