С 20 августа 2026 на автомобильных дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. После их запуска общее количество таких комплексов в стране вырастет до 426. О расширении системы сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
В Украине с 20 августа ужесточают контроль на дорогах: где появятся новые камеры
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Где установили новые камеры
Новые комплексы с 20 августа будут работать как непосредственно в городах, так и на междугородных трассах. Больше новых точек контроля появится в Ровно, Житомире, Киевской, Ровенской и Закарпатской областях.
Ровно
- Ул. Млиновская, 26 — в направлении ул. Князя Владимира;
- Ул. Киевская, 6 — в направлении ул. Клима Савура;
- Ул. Соборная, 364 — в направлении ул. Коцюбинского;
- Ул. Защитников Мариуполя, 5 — в направлении ул. Киевской;
- Ул. Романа Шухевича, 2 — в направлении ул. Богоявленской;
- Ул. Кулика и Гудачека, 10 — в направлении ул. Млиновской;
- Перекресток ул. Соборной, Вячеслава Чорновила и Мицкевича — в направлении ул. Шопена.
Житомир
- Ул. Покровская, 21;
- Ул. Покровская, 148;
- Ул. Покровская, 187;
- Перекресток просп. Независимость и ул. Атаманов Соколовских;
- Ул. Чудновская, 103.
Смила
- Перекресток ул. Независимость и ул. Олеся Гончара;
- Перекресток ул. Героев Холодноярцев и пер. Алексея Цыбко.
Черновцы
- Ул. Сечевых Стрельцов, 6;
- Ул. Хотинская, 3.
Николаев
- Перекресток ул. Марка Кропивницкого и ул. Инженерный.
Стрый
- Перекресток ул. Шевченко и ул. Олесницкого.
Киевская область
- 80 км + 444 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;
- 79 км + 010 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;
- 27 км + 784 автодороги Р-69 — в направлении Киевской ГЭС;
- 2 км + 817 автодороги Н-07 — в направлении с. Гоголев;
- 0 км + 459 автодороги М-01−01 — в направлении г. Бровары;
- 21 км + 843 автодороги М-07 — в направлении Киева.
Ровенская область
- 322 км + 490 автодороги М-06 — в направлении с. Колоденко;
- 299 км + 873 автодороги М-06 — в направлении Киева;
- 299 км + 894 автодороги М-06 — в направлении Ровно;
- 349 км + 001 автодороги М-06 — в направлении Ровно;
- 346 км + 900 автодороги М-06 — в направлении Ровно.
Днепропетровская область
- 985 км + 548 автодороги М-30 — в направлении Днепра;
- 423 км + 663 автодороги Н-08 — в направлении Днепра.
Кировоградская область
- 784 км + 099 автодороги М-30 — в направлении Александрии;
- 619 км + 385 автодороги М-30 — в направлении с. Кринички.
Львовская область
- 50 км + 620 автодороги М-11 — в направлении с. Шегини;
- 110 км + 049 автодороги М-09 — в направлении Львова;
- 23 км + 475 автодороги М-10 — в направлении Новояворовска.
Волынская область
- 72 км + 938 автодороги Р-15 — в направлении Владимира;
- 155 км + 608 автодороги М-19 — в направлении с. Подгайцы;
- 154 км + 741 автодороги М-19 — в направлении с. Прилуцкое.
Закарпатская область
- 229 км + 122 автодороги Н-13 — в направлении Ужгорода;
- 15 км + 826 автодороги Н-09 — в направлении с. Лалово;
- 805 км + 120 автодороги М-06 — в направлении Ужгорода;
- 805 км + 120 автодороги М-06 — в направлении Мукачево.
Винницкая область
- 336 км + 814 автодороги М-30 — в направлении с. Вербка;
- 336 км + 906 автодороги М-30 — в направлении с. Общественное.
Житомирская область
- 2 км + 283 автодороги М-21−01 — в направлении Житомира.
Тернопольская область
- 250 км + 096 автодороги М-19 — в направлении с. Большие Млиновцы.
Ивано-Франковская область
- 4 км + 482 автодороги Н-18 — в направлении Ивано-Франковска.
Черкасская область
- 192 км + 446 автодороги Н-16 — в направлении с. Легедзино;
- 530 км + 055 автодороги М-30 — в направлении с. Малая Севастяновка.
Перед дальней поездкой водителям следует проверять актуальное расположение комплексов, ведь сеть автофиксации постепенно обновляется: отдельные точки могут запускать, переносить или отключать от системы.
Источник: Минфин
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