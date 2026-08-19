В Украине с 20 августа ужесточают контроль на дорогах: где появятся новые камеры

С 20 августа 2026 на автомобильных дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. После их запуска общее количество таких комплексов в стране вырастет до 426. О расширении системы сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где установили новые камеры

Новые комплексы с 20 августа будут работать как непосредственно в городах, так и на междугородных трассах. Больше новых точек контроля появится в Ровно, Житомире, Киевской, Ровенской и Закарпатской областях.

Ровно

Ул. Млиновская, 26 — в направлении ул. Князя Владимира;

Ул. Киевская, 6 — в направлении ул. Клима Савура;

Ул. Соборная, 364 — в направлении ул. Коцюбинского;

Ул. Защитников Мариуполя, 5 — в направлении ул. Киевской;

Ул. Романа Шухевича, 2 — в направлении ул. Богоявленской;

Ул. Кулика и Гудачека, 10 — в направлении ул. Млиновской;

Перекресток ул. Соборной, Вячеслава Чорновила и Мицкевича — в направлении ул. Шопена.

Житомир

Ул. Покровская, 21;

Ул. Покровская, 148;

Ул. Покровская, 187;

Перекресток просп. Независимость и ул. Атаманов Соколовских;

Ул. Чудновская, 103.

Смила

Перекресток ул. Независимость и ул. Олеся Гончара;

Перекресток ул. Героев Холодноярцев и пер. Алексея Цыбко.

Черновцы

Ул. Сечевых Стрельцов, 6;

Ул. Хотинская, 3.

Николаев

Перекресток ул. Марка Кропивницкого и ул. Инженерный.

Стрый

Перекресток ул. Шевченко и ул. Олесницкого.

Киевская область

80 км + 444 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;

79 км + 010 автодороги Н-01 — в направлении с. Леоновка;

27 км + 784 автодороги Р-69 — в направлении Киевской ГЭС;

2 км + 817 автодороги Н-07 — в направлении с. Гоголев;

0 км + 459 автодороги М-01−01 — в направлении г. Бровары;

21 км + 843 автодороги М-07 — в направлении Киева.

Ровенская область

322 км + 490 автодороги М-06 — в направлении с. Колоденко;

299 км + 873 автодороги М-06 — в направлении Киева;

299 км + 894 автодороги М-06 — в направлении Ровно;

349 км + 001 автодороги М-06 — в направлении Ровно;

346 км + 900 автодороги М-06 — в направлении Ровно.

Днепропетровская область

985 км + 548 автодороги М-30 — в направлении Днепра;

423 км + 663 автодороги Н-08 — в направлении Днепра.

Кировоградская область

784 км + 099 автодороги М-30 — в направлении Александрии;

619 км + 385 автодороги М-30 — в направлении с. Кринички.

Львовская область

50 км + 620 автодороги М-11 — в направлении с. Шегини;

110 км + 049 автодороги М-09 — в направлении Львова;

23 км + 475 автодороги М-10 — в направлении Новояворовска.

Волынская область

72 км + 938 автодороги Р-15 — в направлении Владимира;

155 км + 608 автодороги М-19 — в направлении с. Подгайцы;

154 км + 741 автодороги М-19 — в направлении с. Прилуцкое.

Закарпатская область

229 км + 122 автодороги Н-13 — в направлении Ужгорода;

15 км + 826 автодороги Н-09 — в направлении с. Лалово;

805 км + 120 автодороги М-06 — в направлении Ужгорода;

805 км + 120 автодороги М-06 — в направлении Мукачево.

Винницкая область

336 км + 814 автодороги М-30 — в направлении с. Вербка;

336 км + 906 автодороги М-30 — в направлении с. Общественное.

Житомирская область

2 км + 283 автодороги М-21−01 — в направлении Житомира.

Тернопольская область

250 км + 096 автодороги М-19 — в направлении с. Большие Млиновцы.

Ивано-Франковская область

4 км + 482 автодороги Н-18 — в направлении Ивано-Франковска.

Черкасская область

192 км + 446 автодороги Н-16 — в направлении с. Легедзино;

530 км + 055 автодороги М-30 — в направлении с. Малая Севастяновка.

Перед дальней поездкой водителям следует проверять актуальное расположение комплексов, ведь сеть автофиксации постепенно обновляется: отдельные точки могут запускать, переносить или отключать от системы.