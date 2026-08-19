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19 августа 2026, 8:46 Читати українською

Кто наполняет бюджет Украины: ГНС назвала главных налогоплательщиков

Перерабатывающая промышленность, торговля, государственное управление и оборона остаются лидерами по уплате налогов. Об этом рассказала глава Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Перерабатывающая промышленность, торговля, государственное управление и оборона остаются лидерами по уплате налогов.

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Уплата в бюджет

«За 7 месяцев этого года наибольшую долю в уплате в Сводный бюджет обеспечила перерабатывающая промышленность — 17,8%. Почти каждая 6 гривен налогов — вклад тех предприятий, которые подвергаются постоянным атакам», — подчеркнула она.

  • 16,2% — обеспечили предприятия сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов.
  • 12,1% — государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование.
  • 10,3% — финансовая и страховая деятельность.

Очень важна и динамика роста уплаты налогов по сравнению с прошлым годом.

Перерабатывающая промышленность увеличила уплату на 38 млрд грн (+18,5%).

В сфере государственного управления и обороны и обязательного социального страхования уплата выросла на 24,7 млрд грн (+17,5%).

Читайте: Украинцы задекларировали 323,9 млрд грн доходов за прошлый год: сколько налогов они уплатят

Предприятия оптовой и розничной торговли уплатили на 24,3 млрд грн больше (+12,2%).

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 23,9 млрд грн больше (+33,3%).

«Враг намеренно методично бьет по украинскому бизнесу. Каждая атака — сознательный план по ослаблению экономики. Потому что бизнес — это экономическая устойчивость страны. Он, несмотря на сверхсложные условия, делает все, чтобы работать, сохранить рабочие места и платить налоги. И наша задача помогать работать тем, кто продолжает работать на все вызовы. Потому что это средства на нашу безопасность и оборону, социальные выплаты», — добавила глава ГНС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
19 августа 2026, 9:32
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«державне управління»

ух молодці, трудяться, генерують додану вартість та приток валюти у скрутний час
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