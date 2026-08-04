Конец схем: мир готов изменить глобальные правила уплаты налогов

Мир готовится переписать налоговые правила, которые десятилетиями позволяли транснациональным корпорациям выводить прибыль в офшоры. Положит ли новая конвенция ООН конец этим схемам и сколько дополнительных налогов смогут получить государства, объясняет Project Syndicate . «Минфин» публикует перевод статьи.

Глобальная налоговая система неоднократно ставила интересы корпораций выше интересов людей и планеты, позволяя транснациональным компаниям переводить прибыль в налоговые гавани. Предложенная Рамочная конвенция ООН о международном налоговом сотрудничестве в случае принятия может кардинально изменить столетние правила, которые делают возможными такие схемы.

На этой неделе делегаты со всего мира соберутся в Нью-Йорке для переговоров по предложенной Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций о международном налоговом сотрудничестве. Это знаковое соглашение призвано сделать глобальное взаимодействие в сфере налогообложения более инклюзивным и эффективным. В случае принятия Конвенция станет крупнейшим пересмотром мировой налоговой системы почти за столетие, кардинально изменив принципы налогообложения транснациональных корпораций и, потенциально, богатейших людей мира.

Новое исследование глобальной федерации профсоюзов Public Services International (PSI) и организации Tax Justice Network подчеркивает острую необходимость реформирования международной налоговой системы. Опираясь на общедоступные данные отчетности в разрезе стран, авторы подсчитали, что правительства могли бы ежегодно получать дополнительные $500 млрд корпоративных налогов, если бы нынешнюю систему «плати там, где декларируешь» заменили подходом «плати там, где работаешь».

Нынешняя система сформировалась на основе правил столетней давности, которые больше не соответствуют современным реалиям. Они позволяют государствам облагать транснациональные корпорации налогами там, где те декларируют прибыль, а не там, где фактически ее получают. В результате компаниям выгодно переводить налогооблагаемый доход в налоговые гавани еще до подачи отчетности.

В 2012 году Группа двадцати поручила Организации экономического сотрудничества и развития согласовать место декларирования прибыли со странами, где компании фактически ведут деятельность. Эти усилия не дали результата, а масштабы перемещения прибыли лишь выросли. По оценке PSI и Tax Justice Network, налогообложение прибыли в местах, где она действительно получена, увеличило бы налоговые платежи транснациональных корпораций на 24%, причем ни одной стране не пришлось бы повышать ставку корпоративного налога.

Переговоры в Нью-Йорке — лучшая за последние десятилетия возможность заменить устаревшую модель «плати там, где декларируешь» системой «плати там, где работаешь». Она предусматривает налогообложение транснациональных корпораций в странах, где они нанимают сотрудников и продают товары и услуги. Такая реформа может практически мгновенно лишить налоговые гавани их смысла и вернуть правительствам возможность облагать налогами экономическую деятельность, которая ведется на их территории.

В рамках такой системы крупнейшие дополнительные поступления получили бы богатейшие экономики мира, но наиболее ощутимым эффект оказался бы для беднейших стран. Для многих государств с низким уровнем дохода дополнительные поступления могли бы в несколько раз превысить суммы, которые они сейчас получают от налогообложения транснациональных корпораций. Это согласуется с выводами ежегодных отчетов State of Tax Justice: крупнейшие экономики теряют из-за корпоративных налоговых злоупотреблений больше всего денег в абсолютном выражении, однако для стран с более низкими доходами эти потери наиболее значительны относительно размера их налоговой базы.

Это не означает, что развитые экономики не получат выгоды. Например, Соединенные Штаты могли бы дополнительно привлечь около $35,5 млрд налоговых поступлений. Этого хватило бы, чтобы увеличить финансирование возобновляемой энергетики в 45 раз и создать более 265 000 рабочих мест. Великобритания получила бы $16,9 млрд — сумму, достаточную для шестикратного финансирования недавно введенных мер по преодолению кризиса стоимости жизни.

Государства — члены ЕС могли бы ежегодно получать около $65,7 млрд, чего хватило бы для четырехкратного увеличения нынешних расходов на адаптацию сельского хозяйства, энергетики и транспорта к изменению климата. Испания и Франция, переживающие самые разрушительные сезоны лесных пожаров за всю историю наблюдений, получили бы соответственно $4,2 млрд и $25,5 млрд.

Для Глобального Юга эти поступления имели бы преобразующее значение. По оценкам авторов отчета, всего за один год страны с более низкими доходами могли бы получить больше средств, чем общая сумма их нынешних непогашенных кредитов перед Международным валютным фондом.

Как же перейти от нынешней модели «плати там, где декларируешь» к настоящей системе «плати там, где работаешь»? Статья 5 проекта Налоговой конвенции ООН, подготовленного по итогам двухлетних переговоров, предлагает именно такой подход. Она предусматривает распределение прав на налогообложение между странами на основе четких и объективных факторов, включая объемы продаж, занятость и природные ресурсы.

В случае принятия Конвенция положит конец столетней практике трансфертного ценообразования, с помощью которой транснациональные корпорации используют внутренние операции для перемещения прибыли в юрисдикции с низкими или нулевыми налогами, почти не связанные с местом фактического ведения бизнеса. От таких изменений выиграют все государства, кроме наиболее агрессивных налоговых гаваней. Но даже эти юрисдикции смогут компенсировать потери, просто введя умеренные налоги на прибыль, полученную на их территории.

В то же время проект Конвенции еще можно усилить. Обязательство перейти к принципу «плати там, где работаешь» должно быть подкреплено практическими механизмами, прежде всего отчетностью в разрезе стран, или CbCR. Это простой, но эффективный инструмент прозрачности, обязывающий транснациональные корпорации отдельно раскрывать основную финансовую информацию по каждой юрисдикции, где они работают.

С 2015 года крупные транснациональные корпорации в соответствии с правилами ОЭСР обязаны конфиденциально предоставлять такие отчеты налоговым органам. Их публикация означала бы, что к транснациональным корпорациям будут применяться такие же стандарты подотчетности, как и к небольшим национальным компаниям.

Примечательно, что даже конфиденциальная отчетность, как свидетельствуют исследования, увеличивает эффективную налоговую ставку компаний примерно на 1,5 процентного пункта, обеспечивая десятки миллиардов долларов дополнительных поступлений. В странах, где эти отчеты публикуют, прирост оказывается примерно вдвое больше.

Публичная отчетность также гарантировала бы равный доступ к преимуществам этой системы для всех стран. Сейчас надежный доступ к CbCR преимущественно имеют только государства — члены ОЭСР. Большинство стран с более низкими доходами получают неполные сведения, получают их с большим опозданием или вообще не имеют к ним доступа.

Европейский Союз и Австралия уже требуют публичной отчетности в разрезе стран в отношении отдельных юрисдикций с высоким уровнем риска. Поэтому нет никаких оснований отказывать остальным государствам в доступе к таким же данным. Следовательно, Конвенция ООН должна предусматривать создание глобальной базы данных CbCR.

Стоит также помнить, что сама демократия возникла в результате борьбы за справедливое налогообложение, отраженной в принципе «никаких налогов без представительства». На протяжении десятилетий транснациональные корпорации выводили прибыль из стран, где ее получали, в своеобразные бухгалтерские зоны «нигде». Это привело к масштабной экономической нестабильности и создало благоприятную среду для авторитаризма, поддерживаемого миллиардерами.

Налоговая конвенция ООН предлагает другой путь, признавая значение магазинов, офисов, заводов и работников, благодаря которым создается глобальная прибыль. Восстанавливая связь между местом получения прибыли и местом ее налогообложения, Конвенция утверждает современную форму налогообложения с представительством и продолжает одну из древнейших демократических традиций.

На заключительном этапе переговоров в Нью-Йорке делегаты должны позаботиться о том, чтобы Налоговая конвенция ООН заложила основу для более справедливой и прозрачной международной налоговой системы. Альтернатива — сохранение системы, которая снова и снова ставит интересы корпораций выше интересов людей и планеты.