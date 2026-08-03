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3 августа 2026, 13:26 Читати українською

Изменения для ФЛП с 1 августа 2026 г.: сроки, проверки и новые признаки финмона

Август традиционно завершает летний сезон дедлайнами, но в этом году изменения для ФЛП с 1 августа 2026 года выходят далеко за рамки обычного графика уплаты налогов. Одновременно с приближением сроков налоговая публикует статистику фактических проверок, правительство готовит наступление на дробление бизнеса в новой отрасли, а НБУ вводит новые правила финансового мониторинга. О ключевых сроках, рисках проверок и новых правилах финансового мониторинга рассказал Богдан Янкив, основатель юридической компании YANKIV.

Август традиционно завершает летний сезон дедлайнами, но в этом году изменения для ФЛП с 1 августа 2026 года выходят далеко за рамки обычного графика уплаты налогов.

Налоговые дедлайны августа

ФЛП первой и второй групп до 20 августа уплачивают единый налог и военный сбор. ФЛП третьей группы до 10 августа подают декларацию за первое полугодие, а единый налог и военный сбор по этой декларации уплачивают до 19 августа. Отдельное требование действует для физических лиц: если подавалась декларация об имущественном состоянии и доходах, налог на доходы и военный сбор по ней необходимо было уплатить еще до 1 августа.

Особое внимание следует обратить на реквизиты для уплаты военного сбора: с 1 июля они обновились, а платежи по старым реквизитам уже привели к ряду ошибок. Средства, отправленные по устаревшим реквизитам, остаются незачисленными или возвращаются на счет, тогда как у плательщика тем временем накапливается задолженность. Самый простой способ избежать ошибки — брать актуальные реквизиты непосредственно в сервисах наподобие «Вчасно.Звіт», где данные загружаются автоматически.

Хорошая новость для ФЛП-работодателей: с 1 августа налоговая вводит новую объединенную квартальную отчетность за работников вместо ежемесячной. Форма уже доступна в сервисах электронной отчетности, поэтому подавать ее можно раз в квартал, а не ежемесячно.

О новой отчетности для ФЛП мы писали в статье «Единая отчетность ФЛП 2026: квартальная вместо ежемесячной, сроки и новая форма».

Фактические проверки налоговой: 15 тысяч за полгода

Налоговая опубликовала статистику, которая показывает реальный масштаб контроля. За первое полугодие 2026 года было проведено более 15 тысяч фактических проверок — ориентировочно 2500 ежемесячно по всей стране. По результатам этих проверок в бюджет уже поступило свыше 250 млн грн штрафов, что в среднем составляет почти 17 000 грн на одну проверку.

Наиболее частые нарушения, за которые назначают штрафы:

  • расчеты без выдачи чека;
  • нарушения при продаже алкоголя;
  • неучтенный товар;
  • нарушения в ресторанном бизнесе.

Кроме того, во время этих проверок выявили более 1600 неоформленных работников. Таким образом, четыре зоны наибольшего риска остаются неизменными: касса, алкоголь, учет товаров у ФЛП и официальное оформление персонала.

Показательно, что налоговая подчеркивает эффективность предпроверочного анализа — системы, которая выявляет риск еще до фактического выхода на проверку. Недавно ГНС даже представила отдельный сервис «Налоговый чекап» с обещанием помочь узнать о рисках раньше, чем они станут проблемой.

Логичный вопрос здесь только один: если риск виден заранее, почему плательщику не предлагают добровольно устранить его до начала проверки? Ведь настоящая эффективность сервисной налоговой должна измеряться не количеством штрафов, а числом предотвращенных нарушений.

Дробление бизнеса: теперь под прицелом рестораны

Правительство готовит новые ограничения для упрощенной системы именно в рамках борьбы с дроблением бизнеса. Если раньше основное внимание было приковано к розничной торговле, то теперь новой отраслью в фокусе становятся рестораны. Под прицел попадают рестораторы, которые искусственно распределяют работу одного заведения между несколькими ФЛП.

Прогноз прост: проверки отраслей, вероятно, будут проходить волнами — каждый квартал или раз в полгода под прицел будет попадать новая сфера с исторически высоким уровнем дробления. Розничную торговлю уже проверили, сейчас на очереди рестораны, а затем последуют другие направления. Если структура из нескольких ФЛП держится исключительно на налоговой выгоде, а не на реальной экономической логике, самое время заранее привести ее в порядок.

Легальная работа без ФЛП: новый законопроект

Одновременно с наступлением на дробление бизнеса в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15449, предлагающий режим легальной работы без регистрации ФЛП — так называемый режим для домохозяйств.

Суть предложения: физическое лицо без статуса ФЛП и наемных работников сможет легально зарабатывать до 834 минимальных зарплат в год — около 7 млн грн — и платить только 5% налога на доходы плюс военный сбор. Речь идет о репетиторах, домашней кухне, мастерах, продаже собственной продукции — то есть о деятельности, которая не требует лицензирования.

Важная оговорка: пока это лишь законопроект, а не принятый закон. Подобные инициативы уже неоднократно вносились в Раду и каждый раз застревали на разных стадиях рассмотрения. Поэтому стоит воспринимать это как направление государственной политики — легализовать небольшие подработки, — а не как норму, по которой уже можно работать сегодня.

Об основных ставках военного сбора мы писали в статье «Какой размер военного сбора? Ставки, плательщики и расчет».

Финансовый мониторинг: 16 новых признаков риска

Национальный банк готовит новые правила финансового мониторинга с перечнем из 16 признаков подозрительных операций, на основании которых банки будут останавливать платежи. Документ пока находится на стадии проекта, но после его принятия банкам дадут считаные месяцы на внедрение — то есть речь идет о ближайшей перспективе.

Из этих 16 признаков для ФЛП наиболее опасен один: систематические поступления на личную карту с признаками предпринимательской деятельности — одинаковые суммы, регулярность и характерные ключевые слова в назначении платежа. Совет простой и надежный: принимайте оплату за предпринимательскую деятельность исключительно на счет ФЛП, а не на личную карту.

Подробный разбор всех 16 признаков финансового мониторинга с практическими примерами — в отдельной статье «Новые признаки финансового мониторинга ФЛП: 16 критериев риска от НБУ в 2026 году».

ФЛП в декрете: когда можно не платить ЕСВ

Приятная новость для мам-предпринимателей: в свежих индивидуальных консультациях за июль налоговая прямо признала, что ФЛП, которая ухаживает за ребенком до одного года, освобождается от уплаты ЕСВ за себя на весь этот период.

Логика проста: в период ухода за ребенком до одного года взнос за ФЛП уплачивает государство через Пенсионный фонд. Поскольку минимальный взнос за предпринимателя уже уплачивается, она получает право на льготу и самостоятельно ЕСВ не платит — независимо от того, есть доход от деятельности или нет. Подавать дополнительные документы в налоговую для этого не нужно, хотя стоит получить справку ОК-5, чтобы иметь официальное подтверждение того, что ЕСВ за вас фактически уплачивает Пенсионный фонд.

Как подать заявление на декретные выплаты ФЛП, читайте в инструкции «Как оформить декрет для ФЛП».

Нотификацию косметики перенесли на 2027 год

Еще одна новость касается продавцов косметической продукции. Нотификация косметики должна была полноценно заработать с 3 августа 2026 года, но правительство приняло постановление № 976, которым перенесло дату обязательной нотификации на 31 июля 2027 года, фактически отложив процесс еще на год.

Напомним: это требование касается не только магазинов косметики, но и всех, кто продает средства, наносимые на тело, — кремы, шампуни, мыло и зубную пасту. Штрафы за отсутствие нотификации достигают 170 000 грн, поэтому даже с учетом переноса срока стоит заранее подготовиться к новому требованию.

Изменения для ФЛП с 1 августа 2026 года: вывод

Изменения для ФЛП с 1 августа 2026 года охватывают сразу несколько направлений: стандартные налоговые сроки месяца, увеличение количества фактических проверок с конкретной статистикой штрафов, расширение борьбы с дроблением бизнеса на ресторанную отрасль, подготовку новых правил финансового мониторинга с 16 признаками риска, положительное уточнение относительно ЕСВ для ФЛП в декрете и перенос нотификации косметики на год.

Главный практический вывод: даже если конкретный срок еще не наступил, стоит заранее проверить свою деятельность на соответствие новым требованиям, а не ждать письма от контролирующего органа.

Если вы хотите проверить, готов ли ваш бизнес к усилению контроля со стороны налоговой и банков, юристы YANKIV проведут консультацию или комплексный аудит ФЛП, который выявит уязвимые места до того, как ими заинтересуются контролирующие органы.

Автор:
Янкив Богдан
Основатель консалтинговой компании YANKIV Янкив Богдан
Источник: Минфин
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