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30 июля 2026, 11:10 Читати українською

Частные дома снова в тренде: что происходит на рынке недвижимости

Спрос на покупку частных домов в Украине вырос в большинстве областей Украины. Самый заметный скачок в 2026 году продемонстрировали центральные, южные области и столичный регион. Об этом свидетельствуют данные аналитики маркетплейса OLX.

Спрос на покупку частных домов в Украине вырос в большинстве областей Украины.

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Интерес к покупке недвижимости

В Николаевской области интерес к покупке недвижимости на +67% выше, чем в январе. В Киевской области зафиксировали рост +56%, в Черкасской области — +55%, в Одесской области — +53%, а в Днепропетровщине — +50%.

Стабильный полугодовой рост на уровне 35−50% продемонстрировала большая группа областей по всей стране. Количество отзывов в июне по сравнению с январем выросло:

  • Полтавская область, +49%
  • Житомирская область, +47%
  • Черновицкая область, +42%
  • Закарпатская область, +35%
  • Хмельницкая область, +33%
  • Кировоградская область, +27%

Умеренный рост спроса (в пределах 20−25%) зафиксирован в Волынской (+24%), Ровенской (+24%) и Ивано-Франковской (+24%) областях.

Ранее в феврале-марте рекордно вырос спрос на частные дома после массированных обстрелов инфраструктуры зимой 2025−2026 годов. Из-за энергетического коллапса на Киевщине арендные ставки иногда выросли на 20%. Впрочем, летом спрос сосредоточился уже не на аренде, а на покупке домов.

Что интересует покупателей

Главный фокус покупателей сосредоточен на готовых домах с газовым или древесным отоплением, чтобы продержаться в периоды отключения света, пояснил эксперт по недвижимости Александр Крикницкий.

В Киевской области рассматривают все направления и все ценовые категории — как в диапазоне $200 000 — 300 000, так и на бюджет $30 000; преобладают размеры до 100 кв. метров. «Украинцы покупают недвижимость, чтобы быть готовыми к следующей зиме», — подчеркнул риелтор.

В зоне 20−30-километровой доступности это цены $150−200, отмечает он. «В пределах 50−60 км можно найти дом за $50 000−60 000, встречаются объекты и за $30 000», — добавляет Крикницкий. Наиболее ходовым товаром на рынке считаются дома по $40 000.

Ценовая политика

Самые высокие цены на частные дома в Украине на начало июля 2026 года зафиксированы в Киеве. Здесь медианная стоимость городского дома достигла $220 000 с годовым приростом в 10%, говорится в ежеквартальном отчете ЛУН.

На западе страны главными ценовыми центрами остаются Львов с медианной стоимостью дома $200 000 (+3% в год) и Ужгород, где дом стоит $173 000 (+8%).

Наибольшие темпы подорожания среди западных областных центров показали Тернополь, где цены выросли на 33% год к году — до $120 000, и Луцк, где прирост составил 30% за медианы $108 000.

На юге лидирует Одесса — медианная цена дома здесь достигла $160 000 (+7% в год). В восточных регионах динамика неоднородна: в Харькове стоимость городских домов выросла на 22%, сформировав медиану на уровне $85 500. В Днепре цены в этом сегменте наоборот снизились на 5% — до $52400.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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