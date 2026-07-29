Курс валют 29 июля: доллар и евро просели в продаже

В среду, 29 июля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и подешевел на 5 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и подешевел на 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 20 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и потерял 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,63−45,08 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,42 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,92, евро — 51,20−51,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,97−45,00 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,23−51,25 грн/евро.

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