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29 июля 2026, 11:38 Читати українською

Торги биткоином упали до минимума с 2023 года, рынок стейблкоинов сократился на $10 млрд: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Торги биткоином упали до минимума с 2023 года, рынок стейблкоинов сократился на $10 млрд: что нового
Фото: pixabay

Объемы торгов биткоином упали до минимума с 2023 года, но инвесторы продолжают накапливать актив

Спотовые объемы торгов биткоином сократились более чем на 75% по сравнению с пиковыми показателями и опустились до самого низкого уровня со времен медвежьего рынка в 2023 году. Об этом сообщают аналитики CryptoQuant.

В частности, на Binance спотовый объем в июле упал до $35 млрд против $246 млрд в ноябре 2024 года. Падение на других площадках также существенно:

Основными факторами снижения торговой активности эксперты называют:

  • геополитическую напряженность между США и Ираном;
  • высокие процентные ставки из-за инфляционных рисков;
  • отток ликвидности в технологический сектор фондового рынка

Несмотря на то, что цена биткоина сейчас составляет около $64 400 (почти вдвое ниже исторического максимума в $126 200, зафиксированного в октябре 2025 года), на рынке отсутствуют признаки панических продаж.

За последние шесть месяцев резервы биткоинов на централизованных биржах сократились на 78 000 BTC с 2,783 млн до 2,705 млн BTC. Вместо перевода монет на бирже для реализации, участники рынка массово выводят криптовалюту на некастодиальные кошельки.

В CryptoQuant подчеркивают, что отсутствие капитуляции и вывод активов с бирж свидетельствуют о продолжающейся фазе долгосрочного накопления.

Против Apple подали иск из-за фейкового криптокошелька в App Store и убытков на $1,8 млн

Против компании Apple подали коллективный иск по небрежности в проверке безопасности приложений в App Store. Поводом стало появление в магазине фейкового приложения Sparrow Wallet, из-за которого трое пользователей потеряли около $1,8 млн.

Официально Sparrow Wallet — это десктопный биткоин-кошелек, доступный для Windows, macOS и Linux. При этом нет мобильных версий в App Store или Google Play.

Истцы загрузили фальшивое приложение, доверяя публичным гарантиям Apple относительно тщательного мониторинга контента. После ввода сид-фраз их счета были опустошены.

Ключевые претензии к купертинскому гиганту:

  • Игнорирование предупреждений: разработчик Sparrow Wallet Крэйг Роу еще в 2024 году предупреждал Apple о наличии фейковых копий в их магазине.
  • Медленная реакция: фейковое приложение оставалось доступным для загрузки еще около недели после того, как первая жертва потеряла $875 000.
  • Несоответствие маркетинга: Apple постоянно позиционирует App Store как безопасную и защищенную экосистему, чем ввела пользователей в заблуждение.

Пострадавшие требуют рассмотрения дела судом присяжных и полной компенсации ущерба. Компания Apple ситуацию пока не прокомментировала.

В сети Zcash запустили обновление Ironwood после обнаружения критической уязвимости

28 июля в основной сети Zcash на блоке #3428143 было активировано обновление Ironwood. Оно вводит новый пул частных транзакций вместо Orchard, где в конце мая обнаружили критическую уязвимость.

Ошибку в коде, существовавшую с мая 2022 года, нашел инженер Shielded Labs с помощью II-модели Opus 4.8 от Anthropic. Она теоретически позволяла незаметно создавать фальшивые ZEC. Признаков ее эксплуатации не выявлено, хотя криптографически подтвердить это невозможно из-за конфиденциальности транзакций.

Orchard переведен в ограниченный режим — новые средства туда не поступают, а вывод уже имеющихся монет возможен только через специальный турникет в новый пул Ironwood. На уровне протокола установлено ограничение, которое не позволит вывести из старого пула больше ZEC, чем было внесено.

Пользователям создавать новые кошельки или изменять адреса не нужно. Кошельки с поддержкой Ironwood сами предложат перенести активы, а входящие переводы в адрес Orchard будут перенаправляться.

Сейчас монета ZEC торгуется на уровне $467, просев в сутки на 1%, а через неделю — на 8,6%.

Рынок стейблкоинов сократился на $10 млрд из-за закона GENIUS Act, но объем транзакций обновил рекорд

По данным DeFiLlama, по состоянию на 28 июля общая капитализация рынка стейблкоинов упала более чем на $10 млрд от майского пика — до $310 млрд. Это наибольшее месячное сокращение с момента крушения системы Terra в мае 2022 года.

В июне 2026 года скорректированный объем транзакций подскочил на 63% в месяц и обновил исторический максимум, достигнув $1,79 трлн.

Главным драйвером разрыва между капитализацией и объемами стал принятый в июле 2025 года американский закон GENIUS Act, запретивший эмитентам выплачивать доходность по платежным стейблкоинам.

Как объясняют эксперты, это вытолкнуло капитал в смежные сектора:

  • Токеновому сектору RWA (Real World Assets): объем токенизированных фондов казначейских облигаций США вырос с $11 млрд до $16 млрд за последние 5 месяцев. Инвесторы держат средства в фондах с доходностью ~4% (например, USYC от Circle или BUIDL от BlackRock), а стейблкоины используются только непосредственно в момент проведения расчетов.
  • Скорость обращения: по данным Visa, скорость обращения стейблкоинов достигла 13,56, что почти в 8 раз превышает показатель денежного агрегата M1 (1,65).

Смена мобильности капитала перераспределила лидерство между ключевыми игроками.

USDC (Circle) стал основным инструментом институционалов. В первой половине 2026 года на него пришлось около 70% всех транзакций, а июньский скорректированный объем переводов достиг $1,21 трлн (~67,6%).

USDT (Tether) за тот же период сгенерировал $576 млрд (~32%) объема. Несмотря на отставание в транзакционной активности, USDT сохраняет абсолютное лидерство по общей капитализации и выполняет роль «накопительного счета» на развивающихся рынках.

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Источник: Минфин
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