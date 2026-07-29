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29 июля 2026, 13:12 Читати українською

Что такое Elevator Pitch и реально ли за 60 секунд заинтересовать работодателя? Объясняет эксперт

На этапе поиска работы важно уметь эффективно представить себя потенциальному работодателю, чтобы получить желаемую должность. В то же время в современных реалиях людям все сложнее фокусировать свое внимание и у кандидата достаточно сжатые сроки, чтобы представить себя. Помочь в этом может техника Elevator Pitch, о которой подробно рассказала директор и совладелица Global HR Solutions Анастасия Шевченко на конференции VLASNA.

На этапе поиска работы важно уметь эффективно представить себя потенциальному работодателю, чтобы получить желаемую должность.

Elevator Pitch — презентация в очень быстром и эффективном формате. Так быстро, как если бы вы очутились в лифте с потенциальным работодателем или партнером. То есть у вас очень мало времени и у вас есть один шанс кратко, качественно и эффективно себя представить.

Эксперт заметила, что иностранцы очень хорошо владеют этой техникой. Однако в украинских реалиях все не так. Этому не учат в школах или университетах (разве что в специализированных бизнес-школах). И потому украинцы достаточно слабо умеют себя представлять, говорить о своих сильнейших сторонах и о своей ценности.

«Итак, из чего состоит ваша история? Потому что сегодня мир воспринимает все через истории. Когда вы смотрите соцсети, вы смотрите историю. Поэтому очень важно научиться формулировать эти истории о себе. Если вы просто научитесь хотя бы этому, это уже будет полдела на всю жизнь. Очень важно для вас», — подчеркнула Анастасия Шевченко.

Ваш профессиональный бренд и ваша история — это ответы на пять ключевых вопросов, которые вы должны дать за 60 секунд. Надо, чтобы вы умели очень четко сказать на собеседовании:

  • Почему вы очутились на собеседовании и ищете работу?
  • Что именно вы ищете и что хотите получить?
  • Почему вы здесь и почему именно вы, то есть какую уникальную ценность вы несете?
  • Какие результаты могут защитить вашу позицию?
  • Где можно убедиться и увидеть то, что вы говорите?

В то же время эксперт заметила, что «правило 60 секунд» сегодня адаптировано к современным реалиям и фактически не действует. Все потому, что люди сосредоточены на экранах своих смартфонов и их очень сложно оторвать от гаджетов.

«Если очень честно, у вас нет времени подняться в лифте. Если очень честно, то это не 60 секунд для того, чтобы себя попотчевать. Это не 30 секунд. И это даже иногда не 15 секунд. Если очень честно, то время, которое может посвятить вам человек, фактически равно одному свайпу на телефоне. Я бы оценила это где-то в 2,».

Она объяснила, что за это время вы должны очень четко сказать, кто вы, какую ценность несете. Почему именно вы здесь и чего вы хотите от человека, с которым разговариваете.

Узнать больше и просмотреть полное выступление эксперта на конференции VLASNA вы можете по ссылке .

Партнерами конференции выступили Благотворительный фонд «Твоя опора», учебный центр «Биржевой университет», сервис для приема оплат Portmone, образовательная платформа Академии Минфин, обучающая программа Pro Invest.

Источник: Минфин
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