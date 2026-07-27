Академия Минфин продлила акцию ко Дню рождения: успейте забрать свой подарок

Акция «Секретное хранилище подарков» продлена еще на день. Напоминаем, как вы можете унести свой подарок от Академии Минфин.

Внутри Секретного хранилища три коробки с подарками, которые Академия Минфин подготовила для вас по случаю своего праздника. Выберите коробку и мгновенно узнайте, что вы выиграли:

промокод -30% на любой курс;

промокод -40% на любой курс;

промокод -50% на любой курс;

бесплатный обучающий курс;

бесплатный воркшоп в записи.

Доверьтесь интуиции при выборе коробки, ведь есть только одна попытка.

Как получить подарок

Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

1. Перейдите на сайт акции и заполните краткую форму для участия.

2. Нажмите кнопку «Выбрать подарок»

3. Выберите одну из трех подарочных коробок и узнайте, что вы выиграли.

4. Скопируйте свой промокод или название выигранного курса.

5. Напишите нашему Отделу заботы в Telegram, укажите промокод и курс, который хотите пройти — менеджер ответит на ваши вопросы и предоставит доступ.

ВЫБРАТЬ ПОДАРОК

Как использовать выигрыш

1. Срок оплаты. Участники могут использовать выигранную скидку для оплаты любого курса Академии Минфина до 31 июля 2026 года включительно.

2. Использование промокода. Сумма выигранной скидки (30%, 40%, 50% или 100%) будет вычтена из полной стоимости курса при оформлении покупки. Полная стоимость курсов указана на сайте Академии Минфина

3. Сочетание скидок. Полученная скидка или выигрыш не суммируются с другими акционными предложениями, промокодами или скидками Академии Минфина.

Перейдите по ссылке и получите подарок прямо сейчас.

🔐 ВОЙТИ В ХРАНИЛИЩЕ

Об Академии Минфин

Академия Минфин — это образовательный проект сайта «Минфин», который помогает украинцам разобраться в популярных инструментах инвестирования, научиться защищать и сохранять свои деньги, уверенно принимать финансовые решения даже во время войны.

В Академии вы можете пройти индивидуальное обучение или заказать корпоративное обучение для своей команды. Все программы построены на практических кейсах и экспертизе спикеров — инвесторов-практиков с многолетним опытом.

87% студентов Академии делают свою первую инвестицию уже во время обучения. Эта возможность доступна и вам.

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