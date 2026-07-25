Какие авто дарят украинцы в 2026 году. Самые популярные марки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июля 2026, 10:34 Читати українською

Какие авто дарят украинцы в 2026 году. Самые популярные марки

Во втором квартале 2026 года по договорам дарения в Украине перерегистрировали 10 598 транспортных средств всех типов. Объем подаренных авто оказался больше на 42,0% (на 3 137 машин), чем в первом квартале 2026 года (7 461 авто). Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Во втором квартале 2026 года по договорам дарения в Украине перерегистрировали 10 598 транспортных средств всех типов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9741 авто), показатель рос на 8,8% (на 85 7 единиц). Всего ежемесячно в стране дарят около 3300 машин.

Какие авто дарят

Средний возраст подаренных автомобилей во втором квартале составил 13 лет. Рейтинг моделей полностью воспроизводит структуру вторичного авторынка Украины.

Чаще украинцам дарили такие автомобили: Volkswagen Passat (238 единиц), Skoda Octavia (212), Volkswagen Golf (170), Mercedes-Benz Sprinter (168), BMW X5 (160).

Наряду с массовыми моделями в регистрационных базах зафиксированы редкие экземпляры премиального сегмента: Rolls-Royce Spectre, BMW i7, Rivian R1T, Porsche 718 Boxster и Smart3.

Доля бензиновых и дизельных автомобилей составляет более 72%, а суммарная доля электромобилей и гибридов достигла 14%. В структуре силовых установок преобладают классические типы горючего:

  • бензин — 40,3%;
  • дизельное топливо — 32,1%;
  • газобаллонное оборудование (ГБО) — 13,6%;
  • электромобили — 9,3%; гибриды — 4,7%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами