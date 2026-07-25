Какие авто дарят украинцы в 2026 году. Самые популярные марки

Во втором квартале 2026 года по договорам дарения в Украине перерегистрировали 10 598 транспортных средств всех типов. Объем подаренных авто оказался больше на 42,0% (на 3 137 машин), чем в первом квартале 2026 года (7 461 авто). Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9741 авто), показатель рос на 8,8% (на 85 7 единиц). Всего ежемесячно в стране дарят около 3300 машин.

Какие авто дарят

Средний возраст подаренных автомобилей во втором квартале составил 13 лет. Рейтинг моделей полностью воспроизводит структуру вторичного авторынка Украины.

Чаще украинцам дарили такие автомобили: Volkswagen Passat (238 единиц), Skoda Octavia (212), Volkswagen Golf (170), Mercedes-Benz Sprinter (168), BMW X5 (160).

Наряду с массовыми моделями в регистрационных базах зафиксированы редкие экземпляры премиального сегмента: Rolls-Royce Spectre, BMW i7, Rivian R1T, Porsche 718 Boxster и Smart3.

Доля бензиновых и дизельных автомобилей составляет более 72%, а суммарная доля электромобилей и гибридов достигла 14%. В структуре силовых установок преобладают классические типы горючего: