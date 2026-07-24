Евро подешевел на 9 копеек: НБУ установил курсы валют на 27 июля

Национальный банк Украины установил на 27 июля 2026 официальный курс гривны на уровне 44,80 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

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На понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 44,80 грн, что на 1 копейку меньше, чем в пятницу (44,81 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на понедельник установлен на отметке — 50,96 грн, что на 9 копеек меньше, чем в пятницу (51,05 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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