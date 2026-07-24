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24 июля 2026, 14:13 Читати українською

ЕЦБ предложил европейцам выбрать дизайн новых банкнот евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил десять финальных вариантов дизайна будущих банкнот евро. Основными темами стали европейская культура и природа. На купюрах могут появиться Леонардо да Винчи, Мария Каллас, Людвиг ван Бетховен, Мария Кюри или птицы, символизирующие биоразнообразие Европы. Об этом сообщает Euronews.

ЕЦБ предложил европейцам выбрать дизайн новых банкнот евро
Фото: ЕЦБ

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Европейцы сами выберут новый вид евро

Новый дизайн евробанкнот уже приобретает окончательные очертания, но финальное решение на этот раз будут принимать сами жители Европы.

В четверг, 23 июля, президент ЕЦБ Кристин Лагард представила десять финальных эскизов, из которых будет выбран новый дизайн банкнот.

В общей сложности было рассмотрено более 1 200 предложений, однако в финал вышли две концепции, которые, по мнению ЕЦБ, лучше всего отражают идентичность континента:

  • европейская культура;
  • природа и биоразнообразие Европы.

В первой концепции представлены выдающиеся деятели искусства, науки, музыки и литературы. Вторая посвящена рекам и птицам, символизирующим природное богатство Европы и необходимость его сохранения.

ЕЦБ открыл голосование

Кристин Лагард призвала европейцев приобщиться к выбору нового вида евро.

Для каждой из двух тем создано по пять вариантов дизайна — от современных минималистичных до более классических. Проголосовать можно через специальный онлайн-опрос на сайте ЕЦБ.

Если победит тема культуры

При победе культурной концепции на банкнотах появятся известные фигуры европейской истории.

Предусмотрены следующие варианты:

  • 5 евро — оперная певица Мария Каллас;
  • 10 евро — композитор Людвиг ван Бетховен;
  • 20 евро — лауреат Нобелевской премии Мария Кюри;
  • 50 евро — писатель Мигель де Сервантес, автор романа «Дон Кихот»;
  • 100 евро — художник и изобретатель Леонардо да Винчи;
  • 200 евро — лауреат Нобелевской премии мира Берта фон Зутнер.

Альтернатива — птицы и природа

Вторая концепция посвящена природе Европы. На каждой банкноте изображен отдельный вид европейской птицы на фоне речного пейзажа, а на оборотной стороне — один из институтов Европейского Союза.

Среди предложенных сочетаний:

  • стенолаз — Европейский парламент;
  • рыболовка — Европейская комиссия;
  • пчелоедка — Европейский центральный банк;
  • белый аист — Суд Европейского Союза;
  • шилоклювка — Европейский совет и Совет Е С;
  • Северный олуша — Европейская счетная палата.

Когда появятся новые банкноты

Общественное голосование является одним из этапов отбора. После завершения консультаций ЕЦБ определит окончательный дизайн и приступит к технической подготовке к печати новых банкнот. Ожидается, что они начнут поступать в обращение в конце 2026 года.

В ЕЦБ отмечают, что главная цель обновления — сделать банкноты более современными, в то же время сохранив их связь с общими европейскими ценностями, культурным наследием и природой, объединяющей страны ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
gorobezus
gorobezus
24 июля 2026, 15:32
#
С горобцами прикольней
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