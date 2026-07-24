Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил десять финальных вариантов дизайна будущих банкнот евро. Основными темами стали европейская культура и природа. На купюрах могут появиться Леонардо да Винчи, Мария Каллас, Людвиг ван Бетховен, Мария Кюри или птицы, символизирующие биоразнообразие Европы. Об этом сообщает Euronews.
ЕЦБ предложил европейцам выбрать дизайн новых банкнот евро
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Европейцы сами выберут новый вид евро
Новый дизайн евробанкнот уже приобретает окончательные очертания, но финальное решение на этот раз будут принимать сами жители Европы.
В четверг, 23 июля, президент ЕЦБ Кристин Лагард представила десять финальных эскизов, из которых будет выбран новый дизайн банкнот.
В общей сложности было рассмотрено более 1 200 предложений, однако в финал вышли две концепции, которые, по мнению ЕЦБ, лучше всего отражают идентичность континента:
- европейская культура;
- природа и биоразнообразие Европы.
В первой концепции представлены выдающиеся деятели искусства, науки, музыки и литературы. Вторая посвящена рекам и птицам, символизирующим природное богатство Европы и необходимость его сохранения.
ЕЦБ открыл голосование
Кристин Лагард призвала европейцев приобщиться к выбору нового вида евро.
Для каждой из двух тем создано по пять вариантов дизайна — от современных минималистичных до более классических. Проголосовать можно через специальный онлайн-опрос на сайте ЕЦБ.
Если победит тема культуры
При победе культурной концепции на банкнотах появятся известные фигуры европейской истории.
Предусмотрены следующие варианты:
- 5 евро — оперная певица Мария Каллас;
- 10 евро — композитор Людвиг ван Бетховен;
- 20 евро — лауреат Нобелевской премии Мария Кюри;
- 50 евро — писатель Мигель де Сервантес, автор романа «Дон Кихот»;
- 100 евро — художник и изобретатель Леонардо да Винчи;
- 200 евро — лауреат Нобелевской премии мира Берта фон Зутнер.
Альтернатива — птицы и природа
Вторая концепция посвящена природе Европы. На каждой банкноте изображен отдельный вид европейской птицы на фоне речного пейзажа, а на оборотной стороне — один из институтов Европейского Союза.
Среди предложенных сочетаний:
- стенолаз — Европейский парламент;
- рыболовка — Европейская комиссия;
- пчелоедка — Европейский центральный банк;
- белый аист — Суд Европейского Союза;
- шилоклювка — Европейский совет
и Совет Е С;
- Северный олуша — Европейская счетная палата.
Когда появятся новые банкноты
Общественное голосование является одним из этапов отбора. После завершения консультаций ЕЦБ определит окончательный дизайн и приступит к технической подготовке к печати новых банкнот. Ожидается, что они начнут поступать в обращение в конце 2026 года.
В ЕЦБ отмечают, что главная цель обновления — сделать банкноты более современными, в то же время сохранив их связь с общими европейскими ценностями, культурным наследием и природой, объединяющей страны ЕС.
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