ЕЦБ предложил европейцам выбрать дизайн новых банкнот евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил десять финальных вариантов дизайна будущих банкнот евро . Основными темами стали европейская культура и природа. На купюрах могут появиться Леонардо да Винчи, Мария Каллас, Людвиг ван Бетховен, Мария Кюри или птицы, символизирующие биоразнообразие Европы. Об этом сообщает Euronews.

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Европейцы сами выберут новый вид евро

Новый дизайн евробанкнот уже приобретает окончательные очертания, но финальное решение на этот раз будут принимать сами жители Европы.

В четверг, 23 июля, президент ЕЦБ Кристин Лагард представила десять финальных эскизов, из которых будет выбран новый дизайн банкнот.

В общей сложности было рассмотрено более 1 200 предложений, однако в финал вышли две концепции, которые, по мнению ЕЦБ, лучше всего отражают идентичность континента:

европейская культура;

природа и биоразнообразие Европы.

В первой концепции представлены выдающиеся деятели искусства, науки, музыки и литературы. Вторая посвящена рекам и птицам, символизирующим природное богатство Европы и необходимость его сохранения.

ЕЦБ открыл голосование

Кристин Лагард призвала европейцев приобщиться к выбору нового вида евро.

Для каждой из двух тем создано по пять вариантов дизайна — от современных минималистичных до более классических. Проголосовать можно через специальный онлайн-опрос на сайте ЕЦБ.

Если победит тема культуры

При победе культурной концепции на банкнотах появятся известные фигуры европейской истории.

Предусмотрены следующие варианты:

5 евро — оперная певица Мария Каллас;

10 евро — композитор Людвиг ван Бетховен;

20 евро — лауреат Нобелевской премии Мария Кюри;

50 евро — писатель Мигель де Сервантес, автор романа «Дон Кихот»;

100 евро — художник и изобретатель Леонардо да Винчи;

200 евро — лауреат Нобелевской премии мира Берта фон Зутнер.

Альтернатива — птицы и природа

Вторая концепция посвящена природе Европы. На каждой банкноте изображен отдельный вид европейской птицы на фоне речного пейзажа, а на оборотной стороне — один из институтов Европейского Союза.

Среди предложенных сочетаний:

стенолаз — Европейский парламент;

рыболовка — Европейская комиссия;

пчелоедка — Европейский центральный банк;

белый аист — Суд Европейского Союза;

шилоклювка — Европейский совет и Совет Е С ;

; Северный олуша — Европейская счетная палата.

Когда появятся новые банкноты

Общественное голосование является одним из этапов отбора. После завершения консультаций ЕЦБ определит окончательный дизайн и приступит к технической подготовке к печати новых банкнот. Ожидается, что они начнут поступать в обращение в конце 2026 года.

В ЕЦБ отмечают, что главная цель обновления — сделать банкноты более современными, в то же время сохранив их связь с общими европейскими ценностями, культурным наследием и природой, объединяющей страны ЕС.