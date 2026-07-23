К закрытию межбанка в четверг, 23 июля, курс доллара снизился на 2 копейки в покупке и продаже, евро подешевел на 25 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.
Евро подешевел на закрытии межбанка на 25 копеек
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Открытие 23 июля
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Закрытие 23 июля
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Изменения
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44,79/44,82
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44,77/44,80
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2/2
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51,18/51,19
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50,93/50,96
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25/23
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,29−44,78 грн. Евро покупают за 50,58 грн, а продают за 51,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,83−44,87, евро — 51,25−51,35 грн.
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Источник: Минфин
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