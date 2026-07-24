Доллар в банках подорожал на 25 копеек

В пятницу, 24 июля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 23 копейки в покупке и на 25 копеек в продаже. Евро подорожал на 19 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и подорожал на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,52−45,03 грн. Евро покупают за 50,77 грн, а продают за 51,39 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,88−44,89, евро — 51,20−51,37 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,77−44,80 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,97−50,99 грн/евро.

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