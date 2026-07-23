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23 июля 2026, 14:20 Читати українською

Китайский автогигант Geely будет производить автомобили в Испании

Ford Motor и китайская компания Geely достигли соглашения, по которому американский автопроизводитель продаст часть своего завода Almussafes близ Валенсии, сообщает газета ABC в среду.

Ford Motor и китайская компания Geely достигли соглашения, по которому американский автопроизводитель продаст часть своего завода Almussafes близ Валенсии, сообщает газета ABC в среду.► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новостиЧто это даст GeelyСделка позволит Geely наладить производство электромобилей в Испании, пишет ABC со ссылкой на осведомлённые источники.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Что это даст Geely

Сделка позволит Geely наладить производство электромобилей в Испании, пишет ABC со ссылкой на осведомлённые источники. Официальное объявление ожидается в четверг в ходе визита премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Ford Европа Джима Баумбика на завод Almussafes.

Соглашение обеспечит Geely, которой принадлежат Volvo, Polestar и Lotus, производственную базу на территории Европейского союза. Это поможет компании избежать таможенных пошлин ЕС на электромобили, импортируемые из Китая, и одновременно откроет прямой доступ на европейский рынок, отмечает ABC.

Читайте также: Geely планирует войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира к 2030 году

Для Ford сделка позволит снизить постоянные издержки за счёт совместного использования заводской инфраструктуры, а также поможет сохранить рабочие места и производство на заводе Almussafes.

Будущее предприятия оставалось неопределённым в связи с прекращением выпуска ряда моделей и высокой зависимостью от модели Kuga.

По данным газеты, соглашение позволит Geely производить на заводе Almussafes электромобиль EX2.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Abramon
Abramon
23 июля 2026, 15:45
#
Все приїхали.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
23 июля 2026, 17:03
#
Доигрались либералы…
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