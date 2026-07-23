Китайский автогигант Geely будет производить автомобили в Испании

Ford Motor и китайская компания Geely достигли соглашения, по которому американский автопроизводитель продаст часть своего завода Almussafes близ Валенсии, сообщает газета ABC в среду.

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Что это даст Geely

Сделка позволит Geely наладить производство электромобилей в Испании, пишет ABC со ссылкой на осведомлённые источники. Официальное объявление ожидается в четверг в ходе визита премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Ford Европа Джима Баумбика на завод Almussafes.

Соглашение обеспечит Geely, которой принадлежат Volvo, Polestar и Lotus, производственную базу на территории Европейского союза. Это поможет компании избежать таможенных пошлин ЕС на электромобили, импортируемые из Китая, и одновременно откроет прямой доступ на европейский рынок, отмечает ABC.

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Для Ford сделка позволит снизить постоянные издержки за счёт совместного использования заводской инфраструктуры, а также поможет сохранить рабочие места и производство на заводе Almussafes.

Будущее предприятия оставалось неопределённым в связи с прекращением выпуска ряда моделей и высокой зависимостью от модели Kuga.

По данным газеты, соглашение позволит Geely производить на заводе Almussafes электромобиль EX2.