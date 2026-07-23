В первом полугодии 2026 года украинские банки ввезли в страну $4,88 млрд в эквиваленте наличной валюты, что на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году ($5,955 млрд). Об этом свидетельствуют расчеты финансового аналитика Андрея Шевчишина на основе данных Национального банка.
В первом полугодии банки сократили ввоз наличной валюты на 18%: доля евро составила 41%
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По его словам, главным трендом первой половины года стало существенное изменение структуры валютного импорта в пользу европейской валюты.
Доллара завозят меньше, спрос на евро растет
Структура ввоза наличных 1 полугодии 2026 года:
- Ввоз наличного доллара сократился на 29,4% — до $2,825 млрд против $4,000 млрд в 1 полугодии 2025 года.
- Объем импорта евро наоборот вырос на 3,7% и достиг $2,007 млрд. в эквиваленте против $1,936 млрд. в 1 полугодии 2025 года.
Рост внутреннего спроса на евро постепенно меняет алокацию наличных денег, которую финансовые учреждения завозят в Украину. За последние четыре года доля евро в общем объеме завозов выросла почти в четыре с половиной раза:
- 1 полугодие 2023 года — 9,2%
- 1 полугодие 2024 года — 26,7%
- 1 полугодие 2025 года — 32,5%
- 1 полугодие 2026 года — 41,1%
Такая тенденция отражает растущую интеграцию украинской экономики с европейской и переориентацию бытового спроса граждан и бизнеса на европейскую валюту.
Источник: Минфин
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