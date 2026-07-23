$205 млрд на ИИ: астрономические расходы Alphabet пугают инвесторов

Alphabet повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до 205 млрд долларов , что вновь усилило опасения инвесторов относительно отсутствия финансовой дисциплины в борьбе компаний за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

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Материнская компания Google обновила свой прогноз капитальных расходов на текущий год, подняв его до $195−205 млрд (против предварительной оценки в $190 млрд). На фоне акции Alphabet на постмаркете упали на 5%.

Решение компании стало очередным напоминанием для рынка: реальная цена масштабной гонки вооружений в сфере искусственного интеллекта между гигантами Кремниевой долины до сих пор остается непредсказуемой.

Alphabet открыла сезон отчетности посреди больших технологических компаний. На следующей неделе свои финансовые результаты раскроют Meta, Microsoft и Amazon. Еще в апреле эта четвёрка суммарно заявляла о планах инвестировать в ИИ до $725 млрд в год. Судя по корректировкам Alphabet, итоговая цифра будет еще больше — даже несмотря на то, что окупаемость этих гигантских инвестиций по-прежнему находится под вопросом.

«Новый раздутый бюджет Alphabet вызывает беспокойство на рынке. В условиях высоких процентных ставок и хронического дефицита ИИ-инфраструктуры иллюзия, что компания сможет бесконечно финансировать эти расходы только за счет собственного денежного потока, начинает рассеиваться», — отмечает старший аналитик Investing.com Томас Монтейро.

В самой Alphabet объясняют рост затрат необходимостью ускоренно наращивать вычислительные мощности и желанием монетизировать растущий спрос среди облачных клиентов.

Облачный бизнес стремительно растет благодаря ИИ

В то же время Уолл-стрит требует от компаний четких доказательств того, что миллиардные инвестиции в ИИ генерируют реальную прибыль, а не просто вымывают капитал. И результаты Alphabet за второй квартал демонстрируют прогресс в этом направлении.

Выручка подразделения Google Cloud за завершившийся 30 июня период выросла на 82% в годовом исчислении — до $24,77 млрд, превзойдя прогноз в $22,46 млрд. Общий портфель контрактов (backlog), еще ожидающих выполнения, увеличился с $460 млрд до $514 млрд.

Гендиректор Alphabet Сундар Пичаи во время звонка с аналитиками подчеркнул, что ключевым драйвером роста стал высокий спрос на ИИ-инфраструктуру и готовые корпоративные решения.

Google Cloud остается главным индикатором того, способны ли инвестиции в ИИ приносить реальные деньги. Хотя подразделение все еще уступает Amazon Web Services и Microsoft Azure, оно превратилось в один из самых быстрых векторов роста Alphabet благодаря стартапам и корпоративному сектору.

«Рост облачных продаж — четкий сигнал: инвестиции компании трансформируются в высокодоходную выручку, а новые контракты активируются сразу после ввода в эксплуатацию новых мощностей», — добавляет Томас Монтейро.

В компании уточнили, что большая часть контрактного портфеля приходится на стандартные соглашения с диверсифицированным пулом клиентов, а более половины из $514 млрд будут признаны в качестве выручки в течение следующих 24 месяцев.

Gemini готовится к рывку

Доходы от поисковой рекламы составили $63,27 млрд, что несколько ниже ожиданий аналитиков. Впрочем, поиск остается фундаментом бизнеса Google и пока что успешно сдерживает конкуренцию со стороны ИИ-чатботов. Главный вопрос для инвесторов на долгосрочную перспективу — сможет ли модель Gemini сохранить доминирование Google в области поиска на фоне изменения поведения пользователей.

Количество ежемесячных активных пользователей (MAU) экосистемы Gemini достигло 950 млн. Это выше предварительных оценок, хотя и несколько уступает показателям первого квартала.

Google продолжает активно развивать линейку моделей. Компания недавно представила Gemini 3.6 Flash для повышения эффективности корпоративных процессов. В то же время, задержка релиза Gemini 3.5 Pro вызвала беспокойство рынка — особенно на фоне успехов конкурентов Anthropic и OpenAI в сегменте инструментов для разработчиков и написания кода.

Чтобы развеять сомнения, Сундар Пичаи сместил фокус на будущее поколение — Gemini 4. Он заявил о существенном прогрессе в разработке этой флагманской frontier-модели, обучение которой является абсолютным приоритетом для компании.

После запуска Gemini 4, Google планирует перейти на ускоренный цикл обновлений и выпускать новые модели почти ежемесячно, чтобы сравниться по темпам с OpenAI и Anthropic.

YouTube обновляет рекорды

Видеохостинг YouTube сгенерировал $11,1 млрд выручки, превзойдя ожидания рынка. Площадка остается одним из самых крепких активов группы за счет экспансии на Smart TV, развития авторского контента и внедрения новых ИИ-инструментов для авторов и зрителей.

«YouTube показывает положительную динамику, прервав серию слабых кварталов. Однако в нынешних рыночных условиях от него ждут еще больших результатов», — комментирует Брайан Малберри, главный рыночный стратег Zacks Investment Management.

Настоящим сюрпризом отчетности стал инвестиционный портфель Alphabet. Благодаря долям в таких компаниях, как Anthropic и SpaceX, его оценочная стоимость за квартал выросла почти на $100 млрд, что помогло компании зафиксировать рекордную чистую прибыль

Вместо этого подразделение экспериментальных разработок Other Bets, в которое входят биотехнологическая компания Verily и разработчик беспилотных автомобилей Waymo, получило лишь $382 млн выручки, не оправдав ожиданий аналитиков. Alphabet продолжает активно инвестировать в Waymo, а также стремится предоставить другим своим экспериментальным проектам больше самостоятельности, постепенно превращая их в отдельные компании.

Финансовые итоги второго квартала

Общая выручка (без агентских выплат) — $103,6 млрд против прогноза в $101,07 млрд.

Капитальные расходы (CapEx) — $44,92 млрд против прогноза в $44,15 млрд.

Чистая прибыль на акцию (EPS) — $9,1 млрд, что значительно превысило прогнозы Уолл-стрит.

Напомним

«Минфин» писал, что Марк Цукерберг и Присцилла Чан через свою некоммерческую организацию Biohub объявили об инвестиции $500 млн на пять лет в рамках так называемой Virtual Biology Initiative (Инициатива виртуальной биологии). Цель — создать предиктивные AI-модели человеческой клетки, позволяющие изучать механизмы болезней в цифровой среде со скоростью и масштабом, недостижимыми в лабораторных условиях.