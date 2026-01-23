Geely планирует войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира к 2030 году

Китайский гигант Geely Holding Group объявил об амбициозной стратегии развития: к 2030 году компания планирует увеличить глобальные продажи до 6,5 млн автомобилей в год. Это позволит Geely занять место у топ-5 мировых автопроизводителей, соперничая с такими гигантами, как Hyundai Motor Group и Stellantis, сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые показатели стратегии-2030:

Глобальные продажи: 6,5 млн. единиц в год.

Годовой доход: более 1 трлн юаней ($144 млрд).

Экспансия: треть от общего объема продаж должна приходиться на зарубежные рынки.

Этапы роста: от Китая до мирового лидерства

Geely, уже владеющая такими брендами как Volvo Cars, Zeekr и собственно Geely Auto, демонстрирует стремительную динамику. В прошлом году компания опередила Volkswagen на китайском рынке, став самым близким преследователем BYD.

Прогноз на 2025 год — совокупные продажи всех брендов группы должны достичь 4 млн автомобилей, что выведет компанию на 7-е место в мировом рейтинге.

Geely разрабатывает новые архитектуры электромобилей (от, А до Е-класса), что позволит сократить цикл разработки и снизить среднюю себестоимость производства каждой модели на 30%.

Компания также углубляет партнерство с международными игроками, в частности Renault Group, для совместной разработки и выпуска авто на платформах Geely для внешних рынков.

Конкуренция обостряется

Geely — не единственная китайская компания с агрессивными планами. К примеру, стартап Leapmotor заявил о намерении войти в топ-10 мировых лидеров в течение десятилетия с объемом продаж 4 млн единиц. Тем не менее, именно Geely сейчас имеет наиболее диверсифицированный портфель брендов и технологическую базу для борьбы за лидерство в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.