Китайский гигант Geely Holding Group объявил об амбициозной стратегии развития: к 2030 году компания планирует увеличить глобальные продажи до 6,5 млн автомобилей в год. Это позволит Geely занять место у топ-5 мировых автопроизводителей, соперничая с такими гигантами, как Hyundai Motor Group и Stellantis, сообщает Reuters.
Geely планирует войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира к 2030 году
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Ключевые показатели стратегии-2030:
- Глобальные продажи: 6,5 млн. единиц в год.
- Годовой доход: более 1 трлн юаней ($144 млрд).
- Экспансия: треть от общего объема продаж должна приходиться на зарубежные рынки.
Этапы роста: от Китая до мирового лидерства
Geely, уже владеющая такими брендами как Volvo Cars, Zeekr и собственно Geely Auto, демонстрирует стремительную динамику. В прошлом году компания опередила Volkswagen на китайском рынке, став самым близким преследователем BYD.
Прогноз на 2025 год — совокупные продажи всех брендов группы должны достичь 4 млн автомобилей, что выведет компанию на 7-е место в мировом рейтинге.
Geely разрабатывает новые архитектуры электромобилей (от, А до Е-класса), что позволит сократить цикл разработки и снизить среднюю себестоимость производства каждой модели на 30%.
Компания также углубляет партнерство с международными игроками, в частности Renault Group, для совместной разработки и выпуска авто на платформах Geely для внешних рынков.
Конкуренция обостряется
Geely — не единственная китайская компания с агрессивными планами. К примеру, стартап Leapmotor заявил о намерении войти в топ-10 мировых лидеров в течение десятилетия с объемом продаж 4 млн единиц. Тем не менее, именно Geely сейчас имеет наиболее диверсифицированный портфель брендов и технологическую базу для борьбы за лидерство в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.
Комментарии - 2