українська
Читати українською

23 января 2026, 15:18 Читати українською

Geely планирует войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира к 2030 году

Китайский гигант Geely Holding Group объявил об амбициозной стратегии развития: к 2030 году компания планирует увеличить глобальные продажи до 6,5 млн автомобилей в год. Это позволит Geely занять место у топ-5 мировых автопроизводителей, соперничая с такими гигантами, как Hyundai Motor Group и Stellantis, сообщает Reuters.

Geely планирует войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира к 2030 году
Фото: wikipedia

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые показатели стратегии-2030:

  • Глобальные продажи: 6,5 млн. единиц в год.
  • Годовой доход: более 1 трлн юаней ($144 млрд).
  • Экспансия: треть от общего объема продаж должна приходиться на зарубежные рынки.

Этапы роста: от Китая до мирового лидерства

Geely, уже владеющая такими брендами как Volvo Cars, Zeekr и собственно Geely Auto, демонстрирует стремительную динамику. В прошлом году компания опередила Volkswagen на китайском рынке, став самым близким преследователем BYD.

Прогноз на 2025 год — совокупные продажи всех брендов группы должны достичь 4 млн автомобилей, что выведет компанию на 7-е место в мировом рейтинге.

Geely разрабатывает новые архитектуры электромобилей (от, А до Е-класса), что позволит сократить цикл разработки и снизить среднюю себестоимость производства каждой модели на 30%.

Компания также углубляет партнерство с международными игроками, в частности Renault Group, для совместной разработки и выпуска авто на платформах Geely для внешних рынков.

Конкуренция обостряется

Geely — не единственная китайская компания с агрессивными планами. К примеру, стартап Leapmotor заявил о намерении войти в топ-10 мировых лидеров в течение десятилетия с объемом продаж 4 млн единиц. Тем не менее, именно Geely сейчас имеет наиболее диверсифицированный портфель брендов и технологическую базу для борьбы за лидерство в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Abramon
Abramon
23 января 2026, 15:26
#
Авто з ДВС від КНР — це звісно шрот, але електромобілі з КНР значно випереджають захід в ціні так точно. Є лише безлика та убога в плані дизайну Тесла, решта — це захмарні шильдіки німецьких брендів.
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
23 января 2026, 17:29
#
Кому треба китайський шлак на б/в ринку? Ось ці всі BYD, ZEEKR, Geely. Подивіться на цей китайський шлак з двз зараз на сайтах продажу авто. Chana, Chery, BYD, DADI, Lifan, Great Wall і т.д. Китай — кал калич
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
