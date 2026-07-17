Электрическая лихорадка: как разворачивается глобальная война за энергию

Мир оказался на пороге новой энергетической лихорадки, главным ресурсом в которой становится обычное электричество. Техногиганты, государства и промышленные компании уже конкурируют за электростанции, трансформаторы и доступ к сетям. Рассказываем, что запустило этот тренд, кто на нем зарабатывает и какие последствия он будет иметь для потребителей в разных странах мира.

Мир входит в новую эру электричества

После десятилетия умеренного роста мировой спрос на электроэнергию заметно ускоряется. По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), в 2026—2030 годах он будет увеличиваться в среднем на 3,6% ежегодно против 2,8% в предыдущее десятилетие. К концу этого периода мир будет потреблять 33 600 ТВт·ч в год против 28 200 ТВт·ч в 2025-м, а энергосистеме ежегодно придется обеспечивать дополнительные 1 100 ТВт·ч. Примерно столько сейчас вместе вырабатывают Япония и Южная Корея.

Если раньше основной прирост обеспечивали Китай и другие развивающиеся страны, то теперь после 15 лет стагнации спрос восстанавливается в развитых экономиках: США, странах ЕС, Канаде, Австралии, Японии и Южной Корее. По оценкам IEA, их доля в мировом приросте приблизилась к 20% и останется на этом уровне до 2030 года. В то же время Китай обеспечит почти половину нового спроса, а самые высокие темпы роста продемонстрируют Индия и Юго-Восточная Азия.

Наиболее показателен разворот именно в США, где IEA прогнозирует около 2% роста спроса ежегодно до конца десятилетия. Почти половину этого объема возьмут на себя дата-центры. Такой скачок уже спровоцировал жесткую конкуренцию за доступ к электросетям между цифровой инфраструктурой, новыми заводами и традиционным промышленным сектором.

Дата-центры обеспечат почти половину прироста спроса на электроэнергию в США

Изменение потребления электроэнергии по секторам в США, ТВт·ч. Данные за 2025−2030 годы являются прогнозом. Источник: IEA.

Главные двигатели нового энергетического бума

Но сводить новый бум только к искусственному интеллекту было бы ошибкой. Дата-центры являются самым заметным, но не крупнейшим глобальным драйвером. В 2025 году их потребление выросло на 17%, тогда как мировой спрос в целом прибавил 3%. При этом почти половину прироста до 2030 года обеспечат жилые и коммерческие здания. Им требуется все больше электричества для кондиционирования, тепловых насосов, цифровых сервисов и серверной инфраструктуры.

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Еще один крупный фактор — транспорт. Согласно базовому прогнозу IEA, к 2035 году мировой парк электромобилей без учета двух- и трехколесного транспорта превысит 450 млн машин. Транспорт будет обеспечивать более 10% прироста спроса на электроэнергию до 2030 года. Это вдвое больше, чем в течение предыдущих пяти лет.

Транспорт станет главным драйвером роста спроса на электроэнергию в ЕС

Изменение потребления электроэнергии по секторам в ЕС, ТВт·ч. Прогноз на 2025−2030 годы. Источник: IEA.

Не менее важный фактор — электрификация промышленности. Предприятия заменяют газовые котлы и механические приводы электрическими системами, расширяют выпуск батарей, полупроводников и солнечных панелей. Доля электричества в мировом конечном энергопотреблении должна вырасти с 21% в 2025 году до 24% в 2030-м. Таким образом, спрос поддерживает не один технологический тренд, а перестройка сразу нескольких крупных секторов.

Кто уже зарабатывает на электрической лихорадке

Рост спроса превратил электроэнергетику в одно из главных направлений для крупного капитала. По прогнозам, в 2026 году инвестиции в производство электроэнергии, сети и другую инфраструктуру достигнут $1,6 трлн. Вместе с электромобилями, тепловыми насосами и другими направлениями электрификации сумма приблизится к $2 трлн. Отдельно вложения в сети должны вырасти почти на 20%, примерно до $550 млрд.

Крупнейшие фонды уже переходят от планов к масштабированию. BlackRock, Microsoft, MGX и Global Infrastructure Partners создали альянс с инвестиционным потенциалом до $100 млрд для вложений в дата-центры и связанную инфраструктуру. А в конце июня 2026 года Brookfield увеличил программу финансирования энергетических установок Bloom Energy с $5 млрд до $25 млрд. Эти системы вырабатывают электричество непосредственно рядом с дата-центрами и позволяют не ждать годами расширения местных сетей. Пятикратное увеличение программы всего за восемь месяцев показывает, насколько быстро дефицит электроэнергии превращается в отдельный инвестиционный рынок.

В июне Microsoft также объявила, что сама профинансирует новые генерирующие мощности и энергетическую инфраструктуру для своего дата-центра в Техасе, вместо того чтобы перекладывать эти расходы на местную сеть.

Свежие результаты за 2026 год показывают, что больше всего зарабатывают компании, поставляющие «начинку» для новой энергосистемы. GE Vernova, производитель турбин, генераторов и сетевого оборудования, увеличила портфель будущих заказов до $163 млрд. У Siemens Energy, выпускающей газовые турбины, трансформаторы и оборудование для передачи электроэнергии, он достиг рекордных €154 млрд. А у Eaton, которая обеспечивает дата-центры системами электропитания и распределения энергии, заказы от этого сектора в первом квартале выросли на 240% за год. Это показывает, что деньги уже зарабатывают не только производители электроэнергии, но и те, без кого ее невозможно доставить и безопасно использовать.

Отдельный интерес возвращается к атомной энергетике. Так, Rolls-Royce SMR привлекла частный и государственный капитал для разработки малого модульного реактора. Чешская ČEZ стала акционером проекта и уже заключила соглашения о развертывании до 3 ГВт таких мощностей. Для Rolls-Royce это пока небольшая часть бизнеса, но она дает компании возможность войти в один из наиболее перспективных сегментов нового цикла.

Энергосистема не успевает за спросом

Ключевая проблема заключается в том, что выработать электричество проще, чем доставить его потребителю. Физическая инфраструктура катастрофически не успевает за темпами цифровой и промышленной экспансии, ведь прокладка магистральных линий и строительство подстанций занимают годы. В результате в мире образовался гигантский «инфраструктурный тромб»: проекты генерации общей мощностью более 2 500 ГВт просто заблокированы в очередях на подключение из-за перегруженности локальных сетей. Новые электростанции не могут передать электричество, а заводы и дата-центры — получить его.

Ситуацию усугубляет острый дефицит оборудования. Изготовление мощных силовых трансформаторов превратилось в штучное производство, где очередь заказов расписана на 1−2 года вперед. Кроме того, возникает проблема географического разрыва: избыток энергии в одном регионе технически невозможно мгновенно перебросить в другой. Поэтому критическим ресурсом становится не само электричество, а точки физического доступа к «сильной» сети со свободной мощностью. За право подключиться первыми уже разворачивается жесткая конкуренция.

Этот инфраструктурный голод уже трансформирует мировую экономику и перегревает локальные рынки, подталкивая вверх тарифы для традиционной промышленности и домохозяйств. Энергетический дефицит конвертируется в прямое геополитическое преимущество: если в 2025 году средняя оптовая цена электроэнергии в ЕС была вдвое выше, чем в США или Индии, то в новом инвестиционном цикле разрыв будет только увеличиваться. Побеждать будет не тот, у кого есть виртуальный потенциал генерации, а тот, кто способен быстрее строить сети, заключать контракты на поставку оборудования и гарантировать бизнесу стабильный киловатт по конкурентной цене.

Подорожает ли электроэнергия для потребителей

Рост спроса не приведет к одинаковому скачку цен во всем мире. С наибольшим риском сталкиваются регионы, где новые заводы, дата-центры и электрификация развиваются быстрее, чем генерация и сети. Там будет дорожать не только само электричество, но и подключение, передача и резервное питание.

Европа вступает в новую энергетическую гонку с более слабых позиций, чем США и Индия. Более дорогой газ, зависимость от импорта и медленное обновление сетей уже делают электричество здесь дороже, а в Юго-Восточной Европе ситуацию дополнительно осложняют слабые межгосударственные соединения. В США риск сосредоточен преимущественно в штатах с бумом дата-центров, где усиливается общественное сопротивление новым проектам из-за опасений, что расходы на инфраструктуру переложат на местных потребителей. У Китая и Индии больше шансов сдерживать цены, поскольку они быстрее наращивают генерацию, хотя без сильных сетей это преимущество также будет ограниченным.

Даже если электроэнергии станет больше, счета могут оставаться высокими. Потребитель платит не только за само электричество, но и за новые электростанции, сети, подстанции, резервные мощности, накопители и обслуживание всей системы. Поэтому электрическая лихорадка необязательно сделает электроэнергию дороже повсеместно, но резко повысит цену отставания. При этом страны, которые не успеют модернизировать систему, будут больше платить и за электричество, и за потерянный бизнес.

Что все это означает для Украины

Для Украины глобальная гонка за электричество начинается с худшей стартовой позиции. Пока другие страны наращивают мощности для новых заводов и дата-центров, мы вынуждены восстанавливать уже разрушенное и одновременно закладывать риск новых потерь. Из-за этого капитал обходится дороже, крупные проекты окупаются дольше, а часть инвестиций идет не на развитие, а на постоянное возвращение системы в рабочее состояние.

В то же время Украина уже начала строить другую модель энергетики. Новые частные проекты объединяют генерацию с батареями, ЕБРР готовит отдельный механизм покрытия рисков для инвестиций в возобновляемую энергетику, а принятый в апреле закон приближает украинский рынок к совместной торговле с ЕС. В 2026 году также появилось финансирование новых солнечных и ветровых электростанций, накопителей и восстановления подстанций. То есть переход от аварийного ремонта к новой системе уже начался, хотя его масштаб пока не соответствует масштабу разрушений.

Для потребителей все будет зависеть от того, какая логика победит. Распределенная генерация, батареи и более прочные связи с Европой могут обеспечить меньше отключений, более стабильное снабжение и предсказуемые цены. Но если новые вложения и дальше будут лишь компенсировать очередные удары, страна останется в режиме постоянного ремонта, а население и бизнес будут платить за дефицит, импорт и слабость сетей.