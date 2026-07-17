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17 июля 2026, 16:20 Читати українською

«Нибулон» выходит на международный рынок речных перевозок: компания анонсировала соглашение с румынским оператором

Украинский агрохолдинг «Нибулон» расширяет свое присутствие на европейском рынке логистики. Компания заключила долгосрочный контракт с румынским оператором Transport Trade Services (TTS) на выполнение международных грузоперевозок по Дунаю. Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Украинский агрохолдинг «Нибулон» расширяет свое присутствие на европейском рынке логистики.

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В рамках сотрудничества барже-буксирный флот «Нибулона» в ближайшие четыре месяца будет осуществлять регулярные рейсы Нижним Дунаем между Румынией, Сербией и Болгарией. В компании отмечают, что новый контракт подтверждает конкурентоспособность украинского флота на европейском рынке транспортных услуг и создает предпосылки дальнейшего развития международной речной логистики.

Первый рейс уже завершен. Суда доставили партию фосфатных удобрений из румынского порта Констанца в сербское Прахово. На обратном пути караван был загружен зерновыми и масличными культурами в дунайских портах Болгарии для дальнейшей транспортировки в Констанцу.

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Флот будет работать по круговой схеме

В «Нибулоне» объяснили, что перевозки организованы по принципу круговой логистики. Такой подход позволяет минимизировать количество пустых переходов судов, сократить эксплуатационные расходы и максимально эффективно использовать флот.

Перевозки выполняются барже-буксирными караванами, каждый из которых способен транспортировать около 8 тыс. тонн груза за один рейс. Обслуживают суда исключительно украинские экипажи.

Расширение международной деятельности происходит на фоне изменений логистики украинского агросектора. Из-за постоянных российских атак на портовую инфраструктуру Черного моря и гражданское судоходство компания все активнее использует собственные мощности на Дунае.

Ранее в «Нибулоне» сообщали, что были вынуждены пересмотреть закупочные цены на зерно, учитывая дополнительные расходы по альтернативным экспортным маршрутам, а закупки в черноморских портах временно ограничили. В то же время, наличие собственных перегрузочных терминалов на Дунае позволяет диверсифицировать логистику и сохранять стабильность экспортных операций.

Для Нибулона контракт с TTS является возможностью интегрировать украинский речной флот в европейскую транспортную систему. В случае успешной реализации проекта, компания сможет укрепить свои позиции как логистического оператора и расширить географию работы на Дунайском направлении.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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