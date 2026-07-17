Корецкий назвал дату решения о новом транше МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда рассмотрит первый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины в ближайший понедельник, 20 июля. В случае положительного решения Совет директоров согласует выделение Киеву очередного транша финансовой помощи в размере $690 млн. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эту информацию новый глава правительства получил во время своего дебютного международного телефонного разговора на новой должности, которую он провел с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Катцом.

«Мы обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, которое, как подтвердили в Фонде, состоится 20 июля», — отметил Корецкий.

Он отметил, что утверждение пересмотра программы позволит Украине оперативно привлечь $690 млн в государственный бюджет.

Кроме обсуждения текущего транша, стороны наметили планы на будущее и договорились о тесной координации шагов, необходимых для обеспечения стабильного финансирования госбюджета Украины уже на следующий, 2027 год.

Читайте также: Украина вошла в пятерку самых быстрых экономик Европы: МВФ прогнозирует рост вдвое быстрее еврозоны

Напомним

«Минфин» писал, что 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Сергея Корецкого. «За» проголосовало 289 народных депутатов.