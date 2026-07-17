Кабинет Министров Украины по согласованию с президентом Владимиром Зеленским назначил руководителей двух ведомств. Временно исполняющим обязанности министра обороны стал Евгений Хмара, а и.о. министра иностранных дел — Андрей Сибига. Об этом на своей странице в Facebook сообщил новоназначенный премьер-министр Сергей Корецкий.
Кабмин назначил Хмару и Сибигу и.о. министров и реорганизовал министерства
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«Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики», — подчеркнул глава правительства.
Реорганизация министерств
Кроме кадровых решений, Кабмин запустил процесс реструктуризации правительственных ведомств в соответствии с ранее принятыми решениями Верховной Рады. Структуру министерств переформатировали следующим образом:
- Возобновлено Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики).
- Создано Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.
- Кроме того, правительство разграничило сферы экономики и окружающей среды и восстановления, а также разделило направления инфраструктуры и транспорта.
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Напомним
«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны.
16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Сергея Корецкого. «За» проголосовало 289 народных депутатов.
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