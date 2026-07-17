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17 июля 2026, 18:22 Читати українською

Кабмин назначил Хмару и Сибигу и.о. министров и реорганизовал министерства

Кабинет Министров Украины по согласованию с президентом Владимиром Зеленским назначил руководителей двух ведомств. Временно исполняющим обязанности министра обороны стал Евгений Хмара, а и.о. министра иностранных дел — Андрей Сибига. Об этом на своей странице в Facebook сообщил новоназначенный премьер-министр Сергей Корецкий.

Кабмин назначил Хмару и Сибигу и.о. министров и реорганизовал министерства
Фото: wikimedia

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«Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики», — подчеркнул глава правительства.

Реорганизация министерств

Кроме кадровых решений, Кабмин запустил процесс реструктуризации правительственных ведомств в соответствии с ранее принятыми решениями Верховной Рады. Структуру министерств переформатировали следующим образом:

  • Возобновлено Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики).
  • Создано Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.
  • Кроме того, правительство разграничило сферы экономики и окружающей среды и восстановления, а также разделило направления инфраструктуры и транспорта.

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Напомним

«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Сергея Корецкого. «За» проголосовало 289 народных депутатов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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