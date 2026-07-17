Кабмин назначил Хмару и Сибигу и.о. министров и реорганизовал министерства

Кабинет Министров Украины по согласованию с президентом Владимиром Зеленским назначил руководителей двух ведомств. Временно исполняющим обязанности министра обороны стал Евгений Хмара, а и.о. министра иностранных дел — Андрей Сибига. Об этом на своей странице в Facebook сообщил новоназначенный премьер-министр Сергей Корецкий.