Иностранные IT-гиганты перечислили в бюджет Украины почти 9 млрд грн НДС

За первое полугодие 2026 года иностранные IT-гиганты пополнили бюджет Украины на 8,9 млрд. грн. благодаря так называемому «налогу на Google». Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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В валютном измерении это 82,4 млн. евро и 106,7 млн. долларов. Динамика свидетельствует о стабильном росте: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 5,9 млн. евро и 21 млн. долларов.

На сегодняшний день в реестре плательщиков этого налога зарегистрировано 157 компаний-нерезидентов, причем только за этот год их количество возросло на 16 новых участников. Лидерами по объемам отчислений остаются технологические корпорации и медиасервисы Google, Apple, Meta, Valve, Etsy и Netflix. В 2026 году плательщиками НДС зарегистрировались еще 16 нерезидентов, поставляющих электронные услуги физическим лицам в Украине.

Налогообложение электронных услуг нерезидентов равняет правила игры для всех участников цифрового рынка. Ранее иностранные платформы работали в Украине без НДС, что ставило местные компании в невыгодное положение. Теперь же налоговые обязательства иностранцев стали ощутимой поддержкой для финансовой системы, которая во время военного положения критически нуждается в поступлении денег.

Эти поступления являются частью более широкой картины наполнения украинской казны. Напомним, что за полгода компании, входящие в Реестр крупных налогоплательщиков, перечислили в бюджет 579,6 млрд. грн. Это составляет 48,8% всех налоговых поступлений страны. Как отмечает и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух, крупный бизнес остается основным донором госбюджета.

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