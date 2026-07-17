ЕС покрывает дефицит бюджета средствами от штрафа Google

Компания Google, сама того не желая, стала спасителем бюджета Европейского Союза. Технологический гигант наконец-то оплатил рекордный штраф в 4,6 миллиарда евро , который ему выписали еще в 2018 году за манипуляции с операционной системой Android. После лет судебных споров Европейский суд окончательно принял сторону регуляторов, открыв путь к выплате, ставшей наибольшим разовым штрафом в истории ЕС. Об этом сообщает издание Politico

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Куда пойдут миллиарды Google

Как оказывается, эти деньги существенно облегчат жизнь правительствам стран-участниц ЕС. Поскольку доходы Комиссии от штрафов автоматически пополняют общую казну, эти средства используют для покрытия текущих расходов в 2026 году, ведь 4,6 миллиарда евро составляют более 2% общего бюджета блока на 2026 год. Ожидается, что выплата Google позволит странам-членам перечислить свои взносы в бюджет ЕС на меньшую сумму.

Это настоящий подарок для государств, чьи бюджеты трещат по швам из-за дорогих энергоносителей и медленного экономического роста.

В частности, это спасительный круг для Германии, которая несет наибольшую финансовую нагрузку в блоке. Аналитики подсчитали, что Берлин может сэкономить около миллиарда евро, что очень важно, ведь страна приблизилась к критическому 3-процентному лимиту дефицита бюджета.

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Деньги есть, а покоя нет

Хотя штраф Google временно закрыл дыры в бюджете, он не может помочь разрешить глобальные споры. Следующий семилетний бюджетный цикл, который стартует в 2028 году, требует около 2 триллионов евро, и здесь единства между столицами нет. Франция активно проталкивает идею отдельного налога на американских цифровых гигантов, чтобы наполнить этот гигантский фонд, однако Германия и другие страны настроены скептически.

Эти выплаты — лишь капля в море по сравнению с будущими потребностями блока. Между тем, бюджет ЕС получит еще один источник доходов: с июля начали взимать пошлину на дешевые иностранные посылки. Похоже, Еврокомиссия нашла способ пополнять казну не только за счет налогоплательщиков, но и за счет «цифровых гигантов» и онлайн-шопинга. Но это вряд ли утолит аппетиты политиков, которые уже сегодня ломают копья вокруг распределения денег на следующее десятилетие.