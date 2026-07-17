Акции или ETF: какой инструмент лучше подойдет для создания пассивного дохода

Простейшими инструментами, которые могут давать инвестору ежемесячный или ежеквартальный пассивный доход, являются дивидендные активы, такие как акции или ETF фонды. Они отлично подойдут конкретно для пассивного дохода, а не для прироста капитала. Такое мнение высказала основательница и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy, финансовая советница Наида Хотинская, выступая на конференции VLASNA.

Она рассказала о том, как работает каждый актив и поделилась преимуществами и недостатками каждого из них.

Акции. Покупая акции, инвестор фактически становится совладельцем бизнеса. И в дальнейшем как акционер может получать, во-первых, дивиденды (если компания выплачивает дивиденды), а во-вторых, иметь дополнительный бенефит в виде капитализации компании. То есть когда акции компании растут, растут и те акции, которые держит инвестор.

У акций, как и у любого инструмента, есть свои преимущества и недостатки. Потому что любое инвестирование связано с рисками.

«К преимуществам акций, в первую очередь, я отношу низкий порог входа. Любой брокер сегодня дает возможность инвестировать буквально с 20$. А в некоторых брокерских компаниях вы можете купить мелкий лот и на 5$, т. е. понимать, хорошо ли у компании дела обстоят или плохо», — объяснила Наида Хотинская.

Среди плюсов акций эксперт также выделяет очень высокую ликвидность. Их можно очень быстро продать, не дожидаясь недели или месяца.

Риском и недостатком такого инструмента Хотинская считает волатильность, то есть колебания в зависимости от рыночных и экономических условий: «Акции могут расти, могут снижаться в цене. Поэтому этот момент следует учитывать при построении своей стратегии портфеля, который нацелен именно на пассивный доход».

Еще один недостаток — налогообложение при продаже актива или же при получении дивидендов.

«Ну и в акциях есть такой момент, как самостоятельный выбор вот этих надежных эмитентов, то есть самостоятельный выбор качественной компании, конечно для новичка придает определенную сложность, если человек в этом не разбирается», — резюмировала эксперт.

ETF. Инвестиционные фонды — это такой портфель, в который уже входят десятки, сотни или тысячи акций компаний, отвечающих определенным критериям. То есть вы приобретаете одну долю такого фонда и тем самым получаете доступ ко всем этим компаниям и можете получать дивиденды из них всех.

«Почему я сказала, что есть альтернатива к акциям? Потому что ETF, по моему субъективному мнению, это лучший инструмент для тех, кто только начинает инвестировать. Почему? Потому что, во-первых, очень широкая диверсификация. Это нивелирует риск, что вы можете выбрать одну компанию и сделать это неправильно. Тот даже если в фонд входит 500 компаний из фондов произойдет, потому что все остальные 400 с лишним компании будут себя стабильно чувствовать. Плюс это экономия времени на анализ. Вам не нужно выбрать каждую компанию отдельно смотреть отчеты, проводить глубокий анализ.

Эксперт отмечает, если рассматривать потенциал роста стоимости фондов, то он ниже, чем в случае с акциями. В то же время ETF имеют низкий порог входа. Фонд можно купить мелким лотом или найти достаточно качественный недорогой фонд до 100$.

Среди недостатков эксперт выделяет комиссию за управление, которое фонд удерживает из инвестора. А также отсутствие возможности влиять на склад портфелей. То есть вы не можете поменять какую-нибудь акцию. «Например, вам не нравится условная Tesla и вы хотите заменить ее другой акцией. Но вы не можете изменить состав фонда. Вы можете просто отдельно себе в портфель потом докупить какую-то акцию», — объясняет Надежда Хотинская.

Важно также понимать, что ETF обладают ограниченной доходностью, это обычно среднерыночные показатели. То есть нельзя ожидать от ETF внезапного роста на тысячи процентов, как это может произойти с отдельной акцией.

CEO образовательного проекта Pro Invest Academy Наида Хотинская подготовила для участников конференции VLASNA не только важные инсайты об инструментах для инвестирования, но и подарок. Хотите узнать какой? Присоединяйтесь к просмотру записи трансляции конференции бесплатно по ссылке.

Pro Invest Academy стала одним из партнеров инвента. Это учебная программа для создания собственной инвестиционной стратегии и портфеля.

Кроме того, партнерами выступили:

Благотворительный фонд «Твоя опора» — один из крупнейших фондов Украины, который с 2014 года под руководством Валерии Татарчук предоставляет масштабную гуманитарную помощь

«Биржевой университет» — единственный в Украине обучающий центр с пятиуровневой системой курсов для инвесторов.

Portmone — сервис для простого и удобного приема оплат: от платежных ссылок до полноценного интернет-эквайринга.

Академии Минфин — образовательная платформа о финансовой грамотности, которая через онлайн-курсы, воркшопы и вебинары учит грамотно хранить и приумножать свой капитал.

Конференция VLASNA прошла в онлайн-формате 9 июля. Организаторами стали финансовые порталы Finance.ua и «Минфин».