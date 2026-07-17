Цены на топливо 17 июля: бензин и дизель снова дорожают

В пятницу, 17 июля, в Украине продолжают расти средние цены на бензин и дизельное топливо. В то же время, стоимость автомобильного газа продемонстрировала минимальное символическое снижение. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».