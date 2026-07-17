В пятницу, 17 июля, в Украине продолжают расти средние цены на бензин и дизельное топливо. В то же время, стоимость автомобильного газа продемонстрировала минимальное символическое снижение. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 17 июля: бензин и дизель снова дорожают
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Средние цены на топливо по состоянию на 17 июля
Динамика изменения стоимости топлива за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подорожал на 21 копейку до 78,99 грн/л;
- Бензин А-95 также прибавил 21 копейку и в среднем стоит 75,07 грн/л;
- Бензин А-92 вырос в цене на 9 копеек до 70,48 грн/л;
- Дизельное топливо подорожало на 62 копейки до 77,10 грн/л;
- Автомобильный газ подешевел на 1 копейку до 40,02 грн/л.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
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