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17 июля 2026, 18:31 Читати українською

Visa рассчитала наследие бэби-бумеров: сколько получат их дети в течение 20 лет

Оценки так называемого «большого трансфера богатства» (Great Wealth Transfer), во время которого поколение бэби-бумеров передаст свое состояние наследникам, существенно отличаются в зависимости от методики подсчета. Новый отчетVisa Business and Economic Insights прогнозирует, что в течение следующих 20 лет представители поколений X и миллениалов унаследуют около 36 трлн долларов.

Оценки так называемого «большого трансфера богатства» (Great Wealth Transfer), во время которого поколение бэби-бумеров передаст свое состояние наследникам, существенно отличаются в зависимости от методики подсчета.

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Это значительно меньше одного из самых известных прогнозов исследовательской компании Cerulli Associates, оценивающей объем будущей передачи активов в 105 трлн долларов до 2048 года.

Несмотря на разницу более чем в 60 трлн долларов, обе оценки не противоречат друг другу. Они отвечают на разные вопросы и используют разные методики расчета.

Как Visa получила отметку в 36 трлн долларов

В отличие от Cerulli, которая анализирует весь объем активов, сменяющих собственников в ближайшие десятилетия, Visa поставила цель определить, сколько средств фактически попадет в обычные домохозяйства и сможет повлиять на потребительские расходы.

Для этого аналитики взяли за основу 93 трлн долларов — именно столько, по оценке компании, сегодня составляет совокупное состояние поколения бэби-бумеров. Далее эта сумма последовательно корректировалась.

Из расчета исключили:

  • 5 трлн долларов долговых обязательств, в том числе ипотечных кредитов;
  • 28 трлн долларов, принадлежащих самому богатому 1% американцев;
  • 16 трлн долларов, которые, по прогнозу Visa, бэби-бумеры потратят при выходе на пенсию;
  • 8 трлн долларов, которые пойдут на налоги и благотворительность.

Главный экономист Visa Уэйн Бест объяснил, что компания сознательно не учитывала активы самых богатых американцев, поскольку их модель потребления существенно отличается от среднестатистической. По его словам, владельцы состояния свыше 12 млн долларов обычно покупают яхты, самолеты и другие дорогостоящие активы, поэтому их расходы не отражают поведение большинства домохозяйств.

В результате Visa пришла к выводу, что от первоначальных показателей реально будет передано около 36 трлн долларов.

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На что пойдут унаследованные средства

По оценке Visa, с 36 трлн долларов примерно 28 трлн долларов наследники направят на сбережения и инвестиции, в то время как только 8 трлн долларов будет потрачено на потребление. Основными категориями расходов станут покупки жилья, автомобилей, путешествия и розничные покупки.

В Cerulli объясняют, что их прогноз имеет другую цель. Компания оценивает общий объем активов, которые перейдут между поколениями к 2048 году, независимо от уровня изобилия владельцев. Исследование охватывает не только бэби-бумеров, но и другие поколения, а также учитывает передачу части состояния супругам. По оценкам Cerulli, после отчисления благотворительных взносов наследники и супруги получат около 105 трлн долларов.

Несмотря на разные оценки, обе компании соглашаются в одном: в ближайшие десятилетия мир станет свидетелем одного из самых масштабных процессов передачи частного капитала. В то же время Visa отмечает, что далеко не все эти средства попадут в потребительскую экономику. Главные изменения произойдут, прежде всего, в сфере управления частным капиталом.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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